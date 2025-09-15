Luego de las dos primeras jornadas de Eliminatorias, Luis Fernando Tena fue muy cuestionado ante la elección de los jugadores. La afición chapina le remarcó al entrenador que varios nombres no están en condiciones de representar a la Azul y Blanco en partidos tan importantes.

Guatemala no pudo vencer a El Salvador como local en la primera jornada y toda la ilusión que se había generado en la Copa Oro se derrumbó de un momento al otro. Sin embargo, en Panamá pudo rescatar un empate contra uno de los máximos candidatos a quedarse con un boleto directo al Mundial 2026.

A raíz de estos resultados que dejan a la Bicolor en el último lugar del Grupo A, surgió el nombre de Jorge Aparicio, un futbolista que está teniendo un nivel superlativo en Xelajú y que tiene una historia en la Selección de Guatemala que pocos olvidan.

Jorge Aparicio, en boca de Guatemala para volver a la Selección Nacional

No solo fue pedido por la afición, sino que también lo solicitó un jugador con una larga experiencia en el combinado chapín como lo es Jean Márquez. La actual figura de Deportivo Mixco comentó en BTC Podcast que Aparicio debería estar en la próxima fecha FIFA.

“Hay jugadores que a pesar de que tienen una manera de ser fuera de la cancha, dentro te sirven. Eso pasa a nivel internacional. El Mágico en El Salvador por ejemplo. Era un distinto y su vida fuera era diferente. Si te sirve como jugador, tendrías que llamarlo. Yo lo hubiera podido llevar a Aparicio. Anda en muy buen nivel. El fútbol es de momentos, cuando andás bien tenés que aprovecharlo“, aseguró el ex Selección Nacional.

Además de Aparicio, también surgió el nombre de Chucho López, a quien el propio Márquez llamaría para formar parte de la próxima convocatoria. De todas maneras, el que decide es Luis Fernando Tena y tiene más que clara su postura ante la posible vuelta de estos dos jugadores.