“Ahora nos verán por televisión”: Jorge Aparicio deja dardo a los equipos de la Liga Nacional tras avanzar a la final de la Copa Centroamericana

Xelajú MC hizo historia al conseguir su clasificación a la gran final de la Copa Centroamericana 2025, un logro que ha despertado orgullo y emoción en toda la afición quetzalteca. Uno de los más conmovidos fue Jorge Aparicio, quien no solo celebró el histórico pase, sino que también aprovechó para enviar un mensaje contundente a los críticos que no creyeron en el equipo.

“Estoy feliz, muy emotivo por lo que estamos viviendo, tal como lo dijimos en la interna. Todo lo que nos motivaba era que nadie diera un peso por nosotros. Algunos medios y jugadores de otros equipos decían que íbamos a ser la decepción… hoy nos verán por televisión en una final centroamericana”, expresó el mediocampista con evidente satisfacción tras el pitazo final.

El jugador no escondió su orgullo por el trabajo colectivo del grupo, destacando la unión y el compromiso que los llevó a alcanzar este resultado histórico. Además, Aparicio reconoció el esfuerzo y apoyo incondicional de la afición súper chiva, que colmó las gradas del estadio Mario Camposeco y alentó de principio a fin.

Jorge Aparicio agradece el apoyo recibido

“Agradezco a la afición por ese lleno que hizo en el estadio, porque hubo personas que hicieron hasta nueve o doce horas de cola para poder entrar, incluso con los retrasos por accidentes en carretera. Eso nos llenó de responsabilidad y nos impulsó a dejarlo todo en la cancha”, comentó el jugador, conmovido por la fidelidad del público.

El mediocampista también tuvo palabras de reconocimiento para su entorno más cercano. “Agradezco a mi familia, porque estuvimos casi 12 días fuera, y también a la Junta Directiva, que hizo un gran esfuerzo para mantenernos concentrados. Gracias a todos ellos hoy podemos disfrutar de este momento tan especial”, añadió.

Con su liderazgo, entrega y compromiso, Jorge Aparicio se ha consolidado como uno de los referentes del Xelajú MC, ganándose el cariño y respeto de la hinchada. Ahora, el conjunto quetzalteco se prepara para disputar una final histórica, con la ilusión de coronar una campaña que ha desafiado todas las expectativas.

