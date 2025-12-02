Dardo contra el Gobierno: Jorge Aparicio dijo lo que muchos en Xelajú piensan antes de la final contra Alajuelense

Este miércoles, Xelajú MC buscará el primer título internacional de su historia cuando se enfrente a Liga Deportiva Alajuelense en la final de vuelta de la Copa Centroamericana. La ida finalizó 1-1 en suelo tico gracias al gol de “Chucho” López, por lo que una victoria o un empate sin goles le alcanzaría para proclamarse campeón.

El encuentro se jugará en el Estadio Cementos Progreso, la sede alterna que ha estado utilizando el equipo Chivo a lo largo de todo el torneo, debido a que el Mario Camposeco no fue habilitado por la Concacaf pese a las mejoras que le realizaron. ¿La razón? El reducto no tiene un aeropuerto que reciba vueltos internacionales a 150 kilómetros. Requisito que sí cumple su actual recinto.

El Aeropuerto Internacional de La Aurora, emplazado en Ciudad de Guatemala, está a poco más de 200 kilómetros de la cancha original de Xelajú. Lo que en automóvil se traduce en un viaje de aproximadamente 4 horas, excediendo, además, las 2 horas estipuladas por la Confederación.

Jorge Aparicio cruza al Gobierno de Guatemala

Todo este problema se podría haber evitado si el Aeropuerto Los Altos, de Quetzaltenango, estuviera en condiciones. Tema del cual habló Jorge Aparicio, capitán de Xelajú, en la previa a la gran final: “Una lástima no poder jugar en nuestra casa, porque estamos a 2.400, 2.600 metros del nivel del mar, algo que hubiera sido muy positivo para nosotros. Esperamos que las autoridades correspondientes también tomen consciencia, porque tienen tirado el aeropuerto de la segunda ciudad más importante del país“.

ver también “Depende”: Rubén Silva rompe el silencio sobre su futuro en Xelajú mientras Comunicaciones está al acecho por su fichaje

Aparicio no dudó en alzar la voz, soltándole un contundente dardo al Gobierno, que ateniéndose a la ley guatemalteca, no le ha cedido el usufructo del aeropuerto a la Municipalidad: “Hoy se hace oficial la modernización de nuestro estadio, con capacidad para 23 mil personas, una inversión millonaria. Entonces, si la gente quetzalteca está haciendo todo lo posible para que la ciudad esté bien, creo que las autoridades deberían hacer lo mismo par que podamos disfrutar esto donde verdaderamente debería de estar, que es en la ciudad de Quetzaltenango“, remató.

Se avecina una “guerra” futbolística ante Alajuelense

Volviendo al plano futbolístico, Jorge Aparicio prometió que el onceno de Amarini Villatoro dejará todo con tal de alcanzar la gloria ante la Liga. “Como institución, como ciudad, creo que estamos a las puertas del partido más importante en la historia de Xelajú. Eso genera mucha emoción, mucha felicidad. Mañana va a ser una guerra ese partido“.

Publicidad

Publicidad

“Sabemos que enfrentamos a un gran rival, al actual bicampeón, pero creo que también nosotros tenemos lo nuestro y lo demostramos en Costa Rica. Sabemos que mañana va a ser un lleno total de nuestra gente en un movimiento masivo, muy poco visto en Guatemala, y esperamos poder capitalizar todo esto con el título”, sentenció el mediocampista de 32 años.