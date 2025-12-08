Jugarán semifinales y llegarán a Herediano: Jafet Soto asegura dos fichajes que sacuden al Team tras la eliminación

El Club Sport Herediano consumó uno de los mayores fracasos de su historia reciente. Siendo el vigente bicampeón costarricense y acumulando 17 años clasificando de manera ininterrumpida a las semifinales del campeonato nacional, el equipo de Jafet Soto finalizó quinto en la fase regular del Torneo Apertura 2025 y se quedó con las manos vacías mucho antes de lo esperado.

Luego de sufrir tan duro golpe, en Heredia solo piensan en renovar el plantel y comenzar a ensamblar un proyecto competitivo que les permita volver a ir por todo en el 2026.

Dos semifinalistas reforzarán al Team

En este marco, dos figuras que se preparan para disputar las semifinales del torneo ya empiezan a mirar de reojo hacia el estadio Carlos Alvarado, que se convertirá en su nueva casa apenas termine la temporada.

Se trata del delantero Fernando Lesme y del lateral derecho Shawn Johnson, ambos integrantes del sorprendente Municipal Liberia de José Saturnino Cardozo, equipo que se ha consolidado como la gran revelación del año.

Shawn Johnson regresará a Herediano (Instagram).

En el caso de Johnson, de 22 años, se encuentra cedido en el club pampero desde Herediano hasta junio de 2026. Sin embargo, Jafet Soto no esperó al final del campeonato para confirmar sus planes: ya adelantó en conferencia de prensa que el club rojiamarillo solicitará su regreso.

“Lo anuncio: Shawn Johnson volverá al Herediano tras finalizar la participación de Liberia”, afirmó el jerarca tras la victoria 3-1 ante Pérez Zeledón que marcó la despedida florense del 2025.

Fernando Lesme, el futuro socio de Marcel Hernández

En cuanto a Lesme, espigado atacante de 1,95 metros y principal referencia ofensiva de los Coyotes, estaría a un paso de poner la firma para convertirse en nuevo refuerzo florense.

Lesme reforzaría a Herediano para el 2026 (Instagram).

“Está muy cerca el tema de Lesme. Si Liberia queda eliminado en semifinales, probablemente Herediano lo anuncie el otro lunes”, aseguró el periodista Fabián Borbón este lunes en el programa Seguimos.