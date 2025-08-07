La Selección de Panamá recibe fuerte golpe de FIFA a muy poco de las Eliminatorias Mundialistas

La Selección Femenina de Panamá descendió una posición en la más reciente actualización del Ranking FIFA, ubicándose ahora en el puesto 57 con 1452.61 puntos. A pesar del retroceso, el combinado dirigido por Toña Is sigue consolidado como la séptima mejor selección del área de CONCACAF, detrás de potencias como Estados Unidos, Canadá, México, Jamaica, Costa Rica y Haití.

El cambio en la clasificación llega después de los dos amistosos internacionales disputados ante Australia, actual número 15 del mundo. En el primer encuentro, las canaleras sorprendieron con un triunfo 1-0, demostrando orden defensivo y efectividad en ataque. Sin embargo, en el segundo compromiso, las oceánicas se impusieron 3-2 en un duelo mucho más abierto y con numerosas llegadas en ambas áreas.

A nivel continental, Panamá sigue buscando acortar distancias con selecciones de mayor trayectoria y presupuesto, pero sus últimos resultados confirman que puede competir ante rivales de jerarquía. El trabajo de Toña Is ha permitido a las panameñas mejorar en aspectos tácticos y de intensidad, algo que se refleja en partidos ante selecciones mundialistas.

Los mejores del Ranking Femenino

En lo más alto del ranking, España recuperó el primer lugar tras encadenar cinco victorias consecutivas y asegurar su lugar en la final de un torneo europeo. Las campeonas del mundo vuelven a la cima, posición que ya habían ocupado entre diciembre de 2023 y junio de 2024.

Estados Unidos, por su parte, cedió el liderato que mantenía desde agosto de 2024, aunque sigue muy cerca de las españolas. Las norteamericanas acumularon tres triunfos en amistosos disputados en casa, quedando a menos de dos puntos de la selección ibérica.

En la zona de CONCACAF, el podio lo completan Canadá (9) y México (29), seguidos de Jamaica (40), Costa Rica (43) y Haití (49), todas ubicadas por encima de Panamá. Este panorama obliga a las canaleras a mantener un calendario competitivo y a aprovechar cada fecha FIFA para seguir sumando unidades en la clasificación.

La próxima actualización del Ranking FIFA está programada para el 10 de diciembre de este año, una fecha en la que Panamá buscará recuperar terreno y, sobre todo, seguir confirmando que puede ser un rival incómodo para cualquier selección de la élite mundial.