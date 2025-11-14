“Debe seguir”: Desde el extranjero Luis Fernando Tena recibe un espaldarazo en la Selección de Guatemala

La Selección de Guatemala quedó sin opciones de ir a la Copa del Mundo del 2026 luego de ser derrotada por 3-2 ante Panamá, resultado que tuvo varios señalados, siendo sin duda uno de ellos el entrenador Luis Fernando Tena quien no logró su objetivo.

Tena termina contrato con la azul y blanco en diciembre de este año, además de eso no logró su principal misión que era estar en el Mundial del 2026, por lo que su futuro está en boca de los chapines, aunque Tena tiene clara su postura.

“Lo he dicho desde hace tiempo y muchas veces que me gustaría seguir en Guatemala bastante tiempo, con este proceso, vamos bien, me siento contento con todos los aspectos, tenemos una directiva que es seria”, dijo el entrenador tras la derrota ante los canaleros.

Desde el extranjero piden la continuidad de Luis Fernando Tena

De manera sorpresiva, el periodista salvadoreño Fernando Palomo, quien labora en ESPN, no se quedó callado sobre la situación del país guatemalteco, en el que hizo la petición que Luis Fernando Tena siga en el banquillo, esto tomando en cuenta que a su punto de vista el proceso no ha sido malo.

“Sí, Guatemala queda fuera de su primer Mundial, pero ojalá quede una certeza: Luis Fernando Tena debe seguir. El Flaco le ha dado identidad y estabilidad a esta selección, y ese valor no puede subestimarse”, redactó el salvadoreño.

Por el momento, la Federación de Futbol de Guatemala que preside Gerardo Paiz no ha tomado una decisión, seguramente se hará luego del partido ante Surinam en el que ya se comenzará a pensar en el futuro.