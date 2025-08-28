“Escuchar el himno en un Mundial”: Guatemala recibe el golpe más doloroso desde El Salvador y se calienta el duelo por Eliminatorias

El Salvador y Guatemala pondrán todo lo que tienen para quedarse con un lugar en la próxima Copa del Mundo. Ambos equipos comparten división y, por ende, se sabe que el sueño está dividido. Nadie quiere perderse estos enfrentamientos.

Las Eliminatorias al Mundial 2026 ofrecerán duelos increíbles en su tercera fase, la que otorgará al primero de cada lugar el boleto de clasificación directa. Por su parte, cada uno de los escoltas podría aspirar al repechaje intercontinental FIFA.

Salvadoreños y guatemaltecos integran el Grupo A, igual que Panamá y Surinam, por lo que se avecinan tres ventanas calientes. Las mismas tendrán dos partidos cada una. Están fechadas para los meses de septiembre, octubre y noviembre.

Una figura de La Selecta no dudó en lanzar munición gruesa contra sus colegas de La Bicolor. Puso sobre la mesa un tema sensible, con el cual desmereció todo el crecimiento chapín que se dio durante los últimos años. La herida está abierta.

El Salvador lanza duro golpe contra Guatemala camino a Eliminatorias al Mundial 2026

Como participantes del Grupo A, El Salvador y Guatemala se enfrentarán en dos oportunidades durante esta tercera fase. La primera de ellas será el próximo 4 de septiembre en el Estadio Cementos Progreso, para darle apertura a este tercio.

Para calentar la previa, Manuel Salazar lanzó una frase que no le cayó nada bien a los aficionados chapines. El futbolista retirado descalificó a La Bicolor debido a que jamás clasificó a una Copa del Mundo. Lo hizo a través de Los Ex de Fútbol.

Manuel Salazar en su época como futbolista de El Salvador (rrss).

“Cuando Guatemala sepa qué es escuchar el himno de su país en un Mundial, entonces hablamos… ¡O en dos!”, lanzó Salazar durante la última emisión de ese programa. No tuvo ningún reparo en lo que podría llegar a pasar con los rivales.