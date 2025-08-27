“Pasarlo por encima”: Guatemala recibe la provocación de Panamá que le toca el orgullo a Luis Fernando Tena rumbo al Mundial 2026

Guatemala recibió una inesperada provocación desde Panamá, justo antes de los enfrentamientos respectivos a las Eliminatorias al Mundial 2026. Los ánimos no se mantienen para nada calmos. Nadie quiere bajarse del sueño de la gran cita.

Chapines y canaleros integran el Grupo A, junto a los representantes de Surinam y El Salvador. Aquel equipo que ocupe el primer puesto, se quedará con el ticket rumbo a la máxima competencia. El escolta podrá pensar en el repechaje de FIFA.

Thomas Christiansen recibirá a Luis Fernando Tena el 8 de septiembre, cuando se dispute el segundo partido de la primera ventana de juego. Será un cruce de carácter elemental para el desarrollo de la división. Tendrán que dejarlo todo.

Desde tierras panameñas, una fuerte provocación surgió para los rivales próximos y no desde la calma. Fue un golpe doble, que atacó a los guatemaltecos, pero dio un claro mensaje a quienes van a hacer las veces de locales. No pueden perder.

Guatemala recibe provocación de Panamá para Eliminatorias al Mundial 2026: lo sabe Tena

El periodista José Miguel Domínguez Flores lanzó un polémico mensaje que dio en el blanco de chapines y canaleros. No solamente desmereció el esfuerzo y los logros de Guatemala, sino que cargó de presión a los representantes de Panamá.

“Guatemala, a nivel de selección, no es nadie. En Copa Oro, sin los referentes, se les dio un baile y el partido era para 7-0. Por la superioridad, por el nivel superlativo que tiene Panamá, por la distancia que hay entre Guatemala y Panamá“, contó.

“Panamá está a años luz de los chapines. Guatemala no es Brasil, Inglaterra, y no es Francia con Mbappé. Hoy estamos en lo más alto y tenemos que sacar pecho. Se le tiene que pasar por encima a Surinam, a Guatemala y a El Salvador para pasar caminando a la Copa del Mundo“, arrojó el mejor conocido como Chepebomba.

“Soy panameño, quiero que vayamos al Mundial. Con el equipazo que hoy tiene la Selección de Panamá, cualquier entrenador de la LPF la lleva al Mundial. Todos los jugadores están en las mejores ligas del continente, de Europa o de Sudamérica. El equipo está formadito y aquí no hay que inventar nada”, finalizó el reportero.

