“No es fácil”: Luis Fernando Tena sorprende a Guatemala con el mensaje menos pensado sobre Nathaniel-Méndez-Laing para las Eliminatorias

Luis Fernando Tena sorprendió a Guatemala entera con uno de los mensajes que menos se esperaba sobre el futuro de Nathaniel Méndez-Laing. Obligaciones se acercan a la puerta de los chapines. El gran sueño sigue en lo más alto de todo.

Tena se encarga día a día de limar todos los detalles que pueden surgir en torno a la Selección Nacional. Su objetivo es concretar la clasificación a la máxima cita, por lo que deberá superar con creces la tercera etapa. Aparecen grandes desafíos.

Como parte del Grupo A, están en obligación de enfrentarse a Panamá, Surinam, y El Salvador. Los seis partidos totales están divididos en tres ventanas diferentes, a disputarse en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Es a todo o nada.

El primer puesto dará por seguro el boleto directo a la Copa del Mundo, mientras que el segundo podría asistir al repechaje intercontinental de la FIFA. Como no son favoritos, La Bicolor necesita a todas sus figuras. Entre ellas, Méndez-Laing.

Luis Fernando Tena toma una tajante decisión con Nathaniel Méndez-Laing para Mundial

Luis Fernando Tena aclaró que mantiene una comunicación fluida con Nathaniel Méndez-Laing. También dijo que entiende algunas de sus limitaciones físicas, las que no impedirán su convocatoria aunque dificultan su adaptación a los cambios.

“Siempre chateamos con Nathaniel. Está muy contento con su nuevo equipo. Bajó de categoría, pero es muy competitivo. Pasó la Copa Oro mandando mensajes al cuerpo técnico y a los compañeros. Es muy profesional y muy buena gente”, contó.

Nathaniel Méndez-Laing, figura en MK Dons: los dichos de Luis Fernando tena que alegró a Guatemala (RRSS).

“Transmite a los jóvenes su experiencia en Europa. Claro que lo vamos a convocar, va a estar para septiembre, pero le pesa llegar tres días antes y jugar en una altura diferente. Las canchas también son diferentes a lo que son las inglesas“, explicó.

“Es muy corpulento. No es nada fácil que su cuerpo se oxigene bien. Juega mejor en el Caribe porque nos ponemos al nivel del mar. Incluso, todos lo vemos siempre en los entrenamientos como se ahoga. Nuestro preparador físico trabaja con él, pero hay que ser conscientes de que no es fácil acelerar esa adaptación”, sentenció.

