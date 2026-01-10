Olimpia manda un contundente mensaje sobre Jorge Álvarez y en Alajuelense enloquecen con su llegada a Costa Rica: “Bienvenido”

Olimpia logró una nueva consagración en la Liga Nacional del Fútbol Profesional de Honduras. Lo hizo tras ganarle la final a Marathón por un marcador global de 3-2, con empate por 2-2 en la ida y triunfo 1-0 en la vuelta. Se sumó otra estrella.

Una de las más grandes figuras que tuvo El Viejo León durante esta campaña fue el futbolista Jorge Daniel Álvarez. Durante la corriente temporada, mantuvo un total de 20 enfrentamientos dentro de los cuales logró anotar un único tanto.

A raíz de su buen rendimiento, prolongado a lo largo de los últimos años, varios equipos se interesaron en los servicios de Álvarez. Uno de ellos fue la Liga Deportiva Alajuelense, institución dispuesta a todo –o casi– para sumarlo a su plantilla.

Olimpia deja contundente mensaje sobre Jorge Álvarez: se ilusiona Alajuelense

Según la información que dio el periodista Kevin Jiménez, el jugador fue valuado en 500 mil dólares: “Los primeros contactos entre Alajuelense y Olimpia no fueron buenos. Jorge Álvarez quiere ir a la Liga. Está tasado con una cláusula de 500 mil dólares, algo impagable en estos momentos para cualquier club“, publicó.

Ante el inminente interés del poderoso equipo de Costa Rica, las redes sociales merengues se llenaron de interrogantes. Por eso, a través de una publicación, las autoridades intentaron llevar calma a sus fanáticos. No salió como esperaban…

El posteo de Olimpia sobre Jorge Álvarez que mostró la ilusión de Alajuelense (RRSS).

“El Mago, Don Jorge Daniel Álvarez”, dice el posteo en el que se lo ve al jugador con el trofeo, su medalla y su camiseta de campeón. Poco tardó dicha imagen en llenarse de comentarios que le dan su anticipada bienvenida al club manudo.