Ni Motagua ni Alajuelense: Agustín Auzmendi tiene nuevo equipo confirmado para sorpresa de toda Centroamérica

Agustín Auzmendi supo dejar su huella en el fútbol de Centroamérica. Dos años y medio en el fútbol regional lograron que su rendimiento llamase la atención de algunos equipos importantes. Parecía que su regreso estaba cada vez más cerca.

Auzmendi arribó a Honduras para agosto del 2022 para defender los colores del Olancho FC. Allí se transformó en figura, tras disputar 35 partidos oficiales en los que logró anotar 23 goles y otorgar dos asistencias. Números más que valorables.

Esto llevó a que Motagua se lo llevara un año después. Con la camiseta de este equipo mantuvo 80 enfrentamientos, dentro de los cuales convirtió 53 tantos y dio una única asistencia. Desde inicios del 2025, volvió al fútbol de Argentina.

Agustín Auzmendi define su futuro: no jugará en Motagua ni tampoco en Alajuelense

Según confirmó el periodista Álvaro De La Rocha a través de su cuenta oficial de X, el futbolista Agustín Auzmendi se sumará a Gimnasia y Esgrima de La Plata. La transacción muestra la preferencia de Godoy Cruz por tenerlo dentro del país.

Auzmendi llegará al Lobo a préstamo con opción de compra para afrontar esta temporada del fútbol argentino. Mañana se cruzarán los papeles y se harán las firmas, de manera tal que el trato quede oficializado entre ambas instituciones.

A falta del último paso para dar el vínculo, el trato es total entre ambos clubes y jamás hubo opción de que el artillero regrese a Centroamérica. De esta forma, quedan descartados los rumores que lo ligaban a Motagua y a Alajuelense.

