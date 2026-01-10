Es tendencia:
Ni Motagua ni Alajuelense: Agustín Auzmendi tiene nuevo equipo confirmado para sorpresa de toda Centroamérica

Agustín Auzmendi tendrá nuevo equipo, aunque no se trata de Motagua ni de Alajuelense.

Agustín Auzmendi tiene nuevo equipo, lejos de Motagua y Alajuelense.
Agustín Auzmendi supo dejar su huella en el fútbol de Centroamérica. Dos años y medio en el fútbol regional lograron que su rendimiento llamase la atención de algunos equipos importantes. Parecía que su regreso estaba cada vez más cerca.

Auzmendi arribó a Honduras para agosto del 2022 para defender los colores del Olancho FC. Allí se transformó en figura, tras disputar 35 partidos oficiales en los que logró anotar 23 goles y otorgar dos asistencias. Números más que valorables.

Esto llevó a que Motagua se lo llevara un año después. Con la camiseta de este equipo mantuvo 80 enfrentamientos, dentro de los cuales convirtió 53 tantos y dio una única asistencia. Desde inicios del 2025, volvió al fútbol de Argentina.

Agustín Auzmendi define su futuro: no jugará en Motagua ni tampoco en Alajuelense

Según confirmó el periodista Álvaro De La Rocha a través de su cuenta oficial de X, el futbolista Agustín Auzmendi se sumará a Gimnasia y Esgrima de La Plata. La transacción muestra la preferencia de Godoy Cruz por tenerlo dentro del país.

Auzmendi llegará al Lobo a préstamo con opción de compra para afrontar esta temporada del fútbol argentino. Mañana se cruzarán los papeles y se harán las firmas, de manera tal que el trato quede oficializado entre ambas instituciones.

A falta del último paso para dar el vínculo, el trato es total entre ambos clubes y jamás hubo opción de que el artillero regrese a Centroamérica. De esta forma, quedan descartados los rumores que lo ligaban a Motagua y a Alajuelense.

