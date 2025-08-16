¡Panamá y El Salvador toman nota! Luis Fernando Tena y Guatemala suman una nueva preocupación para la Eliminatoria Mundialista

El partido entre Municipal y Malacateco, disputado en el estadio Israel Barrios por la jornada 5 del Torneo Apertura 2025, dejó emociones, goles y una gran dosis de polémica. El protagonista fue el guardameta rojo Kenderson Navarro, quien cometió un error que permitió el descuento de los toros y que ha generado debate no solo por la jugada en sí, sino también por la interpretación del reglamento arbitral.

La acción ocurrió en la primera mitad, cuando el árbitro ordenó un bote a tierra. Tras la reanudación, Chava Estrada, defensor de Municipal, decidió retrasar la pelota hacia Navarro. El portero, en su intento por controlarla, no logró dominarla y terminó dejándola escapar entre sus piernas, lo que provocó que el balón ingresara a su propia portería para el 2-1.

Ese gol revitalizó a Malacateco, que pocos minutos después consiguió el empate 2-2 gracias a José Franco. El fallo de Navarro fue uno de los momentos más comentados del encuentro y cambió el rumbo del partido, que se volvió de ida y vuelta hasta los minutos finales.

Sin embargo, la polémica no terminó ahí. Horas después, el medio especializado VAR 502 expuso que, según las Reglas de Juego (página 99), si un balón a tierra entra directamente en la portería sin haber sido tocado por al menos dos jugadores, la acción debe sancionarse con un saque de esquina y no como gol válido. De acuerdo con esta interpretación, la anotación de Malacateco debió ser anulada.

Error que preocupa a Luis Fernando Tena y a Guatemala

Más allá de la victoria roja, el error de Navarro cobra relevancia porque llega a menos de un mes del inicio de la Eliminatoria Mundialista, donde Guatemala enfrentará compromisos clave ante El Salvador y Panamá. Con Nicholas Hagen recién recuperado de una lesión muscular, Luis Fernando Tena deberá evaluar con lupa el estado de forma de sus porteros, sabiendo que cada detalle contará en el camino hacia el Mundial.

Navarro es un infaltable en los llamados de Tena, incluso en la Copa Oro fue titular tras la lesión de Hagen y en el que dejó una gran actuación en los cuartos de final ante Canadá, por lo que esta confianza lo hace ser la segunda opción para tener actividad en la azul y blanco.