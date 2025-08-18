Tres IA se pusieron de acuerdo y dijeron si Guatemala se clasificará al Mundial 2026

La Selección de Guatemala de Luis Fernando Tena empieza a ilusionarse con la posibilidad de clasificar por primera vez a un Mundial, sabiendo que el camino podría ser más accesible tras la clasificación automática de México, Estados Unidos y Canadá como anfitriones del 2026. Los chapines buscan aprovechar este escenario y no dejar escapar la oportunidad de pelear por un cupo histórico, algo que mantiene encendida la esperanza de toda su afición.

En un reciente ejercicio de análisis realizado desde Fútbol Centroamérica, se consultó a tres inteligencias artificiales distintas —ChatGPT, en su versión 5.0, la IA de Google conocida como Gemini y Grok— para evaluar las posibilidades reales de Guatemala rumbo al Mundial 2026.

¿Qué se dijeron las diferentes IA sobre Guatemala y el Mundial de 2026?

Todas coincidieron en que la Azul y Blanco cuenta con una oportunidad histórica de estar presente en la próxima Copa del Mundo, reforzando el optimismo que ya existe en torno al proceso dirigido por Luis Fernando Tena.

Chat gpt: “Creo que Guatemala tiene serias chances de meterse por primera vez en un Mundial. El formato ampliado de la Concacaf para 2026 (con 6 cupos directos más el repechaje) le abre la puerta a selecciones que antes se quedaban cortas. Yo le pondría un 40% de probabilidad de clasificar directo y un 60% de meterse al menos al repechaje“.

Gemini: “Considerando la historia, la calidad de los rivales en el grupo y el buen momento que vive la selección bajo el mando de Luis Fernando Tena, mi pronóstico es que Guatemala tiene una posibilidad real de pelear por el segundo lugar de su grupo y acceder al repechaje intercontinental“.

Grok: “Guatemala tiene una buena oportunidad de clasificar al Mundial 2026, probablemente vía repechaje intercontinental. Mi pronóstico es que Guatemala tiene un 50% de probabilidad de clasificar al Mundial 2026 vía repechaje y un 30% de hacerlo directamente“.

Guatemala y su reto hacia el 2026

El panorama para Guatemala rumbo al Mundial 2026 ilusiona a muchos, pero también exige cautela. El formato ampliado de la Concacaf y el buen momento del equipo de Luis Fernando Tena generan optimismo, sin embargo, el camino aún será complejo frente a selecciones con más recorrido en eliminatorias.