Cambia su futuro: Nicolás Samayoa confirma la noticia que pocos esperaban en Guatemala

El anuncio reciente de Nicolás Samayoa sorprendió a muchos en Guatemala, ya que marca un punto de inflexión importante en su vida personal y profesional. El defensor de Municipal compartió una noticia que genera expectativa en su entorno y en la afición, dejando en claro que atraviesa un momento de grandes cambios que también pueden impactar en su proyección futura dentro y fuera de las canchas.

La noticia de Nicolás Samayoa que pocos esperaban en Guatemala

Nicolás Samayoa compartió una noticia muy especial en sus redes sociales: será padre por segunda vez. El defensor de Municipal publicó una foto junto a su pareja, mostrando con gran emoción la ecografía de su futuro bebé y escribiendo que es “el mejor regalo que la vida me pudo dar”, dejando ver la felicidad que vive en esta nueva etapa personal.

Nicolás Samayoa – Municipal

El anuncio rápidamente se llenó de mensajes de felicitaciones de amigos, compañeros y del propio Club Municipal, que le deseó bendiciones en este nuevo camino familiar. Sin duda, este momento marca un capítulo inolvidable para Samayoa, quien combina su presente como figura en el fútbol guatemalteco con la alegría de ver crecer su familia.

Nicolás Samayoa en su cuenta oficial de Instagram

Los números de Nicolás Samayoa esta temporada con Municipal

Nicolás Samayoa ha tenido un arranque activo con Municipal en la temporada 25/26, sumando ya cinco partidos oficiales entre la Copa Centroamericana y la Liga Guate Apertura. El defensor acumula un total de 405 minutos en cancha, donde ha mostrado solidez en la zaga y regularidad en su participación

Aunque todavía no registra goles en el certamen internacional, sí logró marcar en la liga local, confirmando su aporte tanto en defensa como en jugadas ofensivas a balón parado.