La Selección de Guatemala está ante los dos partidos más importantes de su historia camino a una Copa del Mundo. La Azul y Blanco depende de sí misma para clasificar por primera vez a una cita mundialista, lo que sería un gran sueño para todo el fútbol chapín.

Rumbo al Mundial 2026, Guatemala tendrá la oportunidad de definir los dos últimos juegos en condición de local. Tanto contra Panamá como ante Surinam, jugará en El Trébol, la casa de los Rojos de Municipal.

Para llegar de la mejor manera, Luis Fernando Tena comenzó un nuevo microciclo con los futbolistas locales el pasado 27 de octubre y también contó con la presencia de Matt Evans, quien fue liberado por el segundo equipo de LAFC.

Los convocados por Tena para el último microciclo.

La decisión de Luis Fernando Tena que no cae bien en Guatemala

Sin embargo, en medio de este período que finalizará el próximo 19 de noviembre, Tena tomó una drástica decisión que no tuvo aceptación del público chapín, especialmente por lo que sucedió la última vez que se dio una situación similar.

Según la información del Tiki Taka, el DT mexicano le dio libre este fin de semana a los jugadores convocados y volverán a los trabajos este lunes 3 de noviembre. En Guatemala cayó muy mal esta decisión, debido a que en la fecha FIFA de octubre ocurrieron algunos hechos polémicos.

Corrieron los rumores de que Pedro Altán no habría cumplido con el horario de llegada a la concentración, tras haber arribado en un supuesto estado de ebriedad, de acuerdo a lo que informó el periodista Marlon Puente. Además, el medio mencionado anteriormente aseguró que “es un verdadero lujo” que tengan libre teniendo en cuenta los “antecedentes anteriores“.