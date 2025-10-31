La Selección de El Salvador se encuentra en la última posición del Grupo A de las Eliminatorias camino al Mundial 2026. La Selecta suma tres puntos luego de cuatro partidos disputados. A falta de dos jornadas, está obligada a sacar las seis unidades que se pondrán en juego en noviembre.

Bolillo Gómez sabe que el combinado azul debe mejorar. Arrastra dos derrotas consecutivas, ambas de local en el Cuscatlán, donde el seleccionado salvadoreño suele hacerse fuerte. En octubre no pudo hacer valer la localía y fue superado por Panamá y Guatemala.

La decisión del Bolillo Gómez en El Salvador que mantiene atento a Guatemala

Por este motivo, el entrenador de La Selecta no se guardará nada para los próximos enfrentamientos que tendrá de visitante frente a Surinam y Panamá. Para esta convocatoria que saldrá en los próximos días de manera oficial, estarán presentes los siguientes legionarios: Francis Castillo, Joshua Pérez, Brayan Gil, Nathan Ordaz, Tomás Romero y Adan Clímaco.

Esta noticia cae muy bien en la Selección de Guatemala, ya que pelea por el primer puesto justamente contra los rivales que tendrá El Salvador en los próximos dos enfrentamientos.

En Guatemala saben que una ayuda de La Selecta en noviembre podría ser muy importante pensando en clasificar al Mundial 2026. Los de Luis Fernando Tena están a solo un punto de los líderes y de ganar el juego más cercano frente a los Canaleros podrían subir al primer lugar, si es que los salvadoreños sacan un empate o una victoria en Surinam.

El próximo 2 de noviembre, los comandados por Bolillo Gómez regresarán a los entrenamientos. El DT ya dio la lista de convocados de los futbolistas nacionales, a la espera de los legionarios que se sumarán cuando sea oficialmente fecha FIFA.

