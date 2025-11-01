“Panamá la va a pasar mal”: Thomas Christiansen recibe la advertencia que puede costarle caro contra Guatemala rumbo al Mundial 2026

Guatemala y Panamá protagonizarán uno de los partidos más importantes para estas Eliminatorias al Mundial 2026. Ambas selecciones cuentan con chances de hacerse con el boleto directo hacia la máxima competencia y quieren alcanzarlo.

José Saturnino Cardozo supo ser entrenador de Municipal en 2021 y 2022, por lo que conoce a la perfección lo que es jugar en El Trébol. Sin dudarlo, el artillero de Paraguay lanzó una advertencia para Thomas Christiansen de cara a noviembre.

“La gente apoya mucho, está muy cerca del jugador. Es un estadio pequeño, pero a la vez se calienta mucho el escenario. Creo que Panamá la va a pasar mal ahí en ese partido contra Guatemala. La van a tener muy complicada para jugar”, contó.

El Trébol, la pesadilla de Panamá para fase final de las Eliminatorias al Mundial 2026

Guatemala está tercera, pero definirá de local ante el escolta Panamá y Surinam, el líder del Grupo A. Durante la ventana correspondiente a octubre, logró ganarle a El Salvador en el mítico Estadio Cuscatlán. Por eso, los relegó al último puesto.

José Saturnino Cardozo sabe que se sufre en el Estadio Manuel Felipe Carrera, y que no cualquier equipo saca tres puntos de allí. Por eso mismo, cree que todos los canaleros van a sufrir los 90 minutos de juego. Les será complicado disputarlo.

“Es un estadio como La Bombonera, como la de Toluca. Un estadio pequeño, donde la afición es muy exigente. La afición vive intensamente el fútbol. Seguramente, va a tener una presión importante Panamá jugando de visitante en ese estadio”, dijo.

¿Cuándo juegan Guatemala y Panamá por las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026?

Guatemala y Panamá jugarán el 13 de noviembre por la quinta fecha de estas Eliminatorias al Mundial 2026, en el Estadio Manuel Felipe Carrera, también conocido como El Trébol, a las 20.00 horas chapinas y 21.00 horas canaleras.