En el ojo del huracán: Luis Fernando Tena y las decisiones que cuestionan su permanencia en la Selección de Guatemala

La azul y blanco ha tenido un inicio de año para el olvido que tiene en problemas a su entrenador.

La Selección de Guatemala cerró su participación en la Fecha FIFA de junio con otra dura derrota y dejó más interrogantes que respuestas de cara a los próximos compromisos oficiales. La caída por 3-0 ante Ecuador en Columbus, Ohio, no solo evidenció la diferencia de nivel frente a una selección mundialista, sino que confirmó el complicado momento que atraviesa la Azul y Blanco, que sigue sin conocer la victoria en este 2026.

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El conjunto dirigido por Luis Fernando Tena llegó al compromiso con la intención de mostrar una mejor versión tras la derrota sufrida días antes contra República Checa, pero nuevamente se vio superado por un rival de mayor jerarquía. Ecuador dominó gran parte del encuentro y encontró recompensa al minuto 19, cuando Jordy Caicedo transformó en gol un penalti que abrió el camino para el triunfo sudamericano.

A medida que avanzaron los minutos, Guatemala intentó mantenerse en partido con orden y sacrificio, pero le costó generar peligro constante en el área rival. La diferencia física, técnica y táctica volvió a hacerse evidente frente a un equipo ecuatoriano que nunca perdió el control del juego y que manejó los tiempos del encuentro con autoridad.

Otra derrota que profundiza la crisis chapina

La resistencia guatemalteca terminó por quebrarse en la segunda mitad. Al minuto 73 apareció Nilson Angulo, quien aprovechó un servicio desde la banda derecha para ampliar la ventaja y prácticamente sentenciar el compromiso. Apenas seis minutos después, Pervis Estupiñán capitalizó un desafortunado error del guardameta Nicholas Hagen para firmar el definitivo 3-0 y cerrar una tarde complicada para la representación nacional.

El resultado vuelve a colocar bajo la lupa el rendimiento defensivo del combinado chapín. Los errores individuales en la portería se han convertido en una constante durante los últimos amistosos. Primero fue Kenderson Navarro ante Argelia, luego Luis Morán frente a República Checa y ahora Nicholas Hagen protagonizó una acción que terminó costando otro gol en contra, alimentando el debate sobre una de las posiciones más sensibles del equipo.

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La estadística refleja la magnitud del problema. Guatemala acumula cuatro derrotas en cuatro partidos durante 2026, tras caer ante Canadá (1-0), Argelia (7-0), República Checa (3-1) y ahora Ecuador (3-0). Son 14 goles recibidos y apenas uno anotado, números que evidencian el difícil inicio de año para la selección y que aumentan la presión sobre Luis Fernando Tena de cara a los próximos desafíos en la Liga de Naciones de Concacaf.

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