La Liga Nacional de Guatemala reconoció a lo mejor de la temporada 2025-2026

La Liga Nacional de Guatemala celebró este miércoles la primera edición de la Gala de la Liga Bantrab, una ceremonia que reconoció a los futbolistas, entrenadores y clubes más destacados de la temporada 2025-2026. La velada reunió a las principales figuras del balompié nacional y dejó como gran protagonista a Municipal, institución que acaparó varios de los premios más importantes de la noche gracias a su destacado rendimiento durante el año futbolístico.
ver también
Terremoto en Municipal: Gerardo Villa anuncia una noticia sin precedentes que no le gustará a la afición
El conjunto escarlata fue reconocido como el campeón del Torneo Clausura 2026, distinción que estuvo acompañada de un incentivo económico de 100 mil quetzales. Además, los rojos recibieron el galardón al mejor equipo de la temporada, consolidando una campaña que los llevó a dominar el acumulado y a cerrar el ciclo como la institución más exitosa del fútbol guatemalteco.
Municipal y Antigua marcaron la pauta en la gala
Otro de los clubes que tuvo una participación destacada fue Antigua GFC, que recibió el reconocimiento por conquistar el Torneo Apertura 2025 y, además, fue distinguido como el equipo que más oportunidades brindó a los jugadores juveniles tanto en el Apertura como en el Clausura. El proyecto colonial volvió a demostrar su apuesta por el desarrollo de talento joven, uno de los aspectos más valorados durante la premiación.
En el plano individual, el delantero Nicolás Martínez, de Mixco, fue premiado como el goleador de la temporada, mientras que los guardametas Kevin Moscoso, de Mixco, y Rubén Escobar, de Guastatoya, fueron reconocidos como los porteros menos vencidos del Apertura 2025 y Clausura 2026, respectivamente. Además, José Manuel Contreras recibió un emotivo Premio a la Trayectoria, coronando una carrera llena de éxitos en el fútbol guatemalteco.
La gala también distinguió a entrenadores, jugadores de juego limpio y figuras decisivas de las finales. Mauricio Tapia fue elegido como el mejor entrenador del Apertura 2025, mientras que Mario Acevedo obtuvo el reconocimiento correspondiente al Clausura 2026. Por su parte, Cristian Hernández fue nombrado MVP de la Final del Clausura 2026, mientras que Diego Casas, de Marquense, recibió el premio al Jugador Más Valioso del certamen.
ver también
Antigua GFC es campeón de la Supercopa Bantrab tras vencer a Aurora en los penales: Resumen y goles
Estos fueron los ganadores de la gala
- Equipo de la temporada: Municipal.
- Equipo Fair Play Apertura 2025: Malacateco.
- Jugador Fair Play: Daniel Baján (Aurora).
- Goleador de la temporada: Nicolás Martínez (Mixco).
- MVP Final Apertura 2025: Luis Morán (Antigua GFC).
- Equipo con más minutos a juveniles Apertura 2025: Antigua GFC.
- Caballero de la cancha Apertura 2025: Rubén Escobar (Guastatoya).
- Portero menos vencido Apertura 2025: Kevin Moscoso (Mixco).
- Portero menos vencido Clausura 2026: Rubén Escobar (Guastatoya).
- MVP Final Clausura 2026: Cristian Hernández (Municipal).
- Premio a la Trayectoria: José Manuel Contreras.
- Equipo con más minutos a juveniles Clausura 2026: Antigua GFC.
- Equipo subcampeón Clausura 2026: Xelajú MC.
- Campeón Clausura 2026: Municipal.
- Entrenador Apertura 2025: Mauricio Tapia (Antigua GFC).
- Entrenador Clausura 2026: Mario Acevedo (Municipal).
- Mejor equipo del acumulado: Municipal.
- Equipo Fair Play Clausura 2026: Malacateco.
- MVP Clausura 2026: Diego Casas (Marquense).