La Liga Nacional de Guatemala reconoció a lo mejor de la temporada 2025-2026

La Liga Nacional de Guatemala celebró este miércoles la primera edición de la Gala de la Liga Bantrab, una ceremonia que reconoció a los futbolistas, entrenadores y clubes más destacados de la temporada 2025-2026. La velada reunió a las principales figuras del balompié nacional y dejó como gran protagonista a Municipal, institución que acaparó varios de los premios más importantes de la noche gracias a su destacado rendimiento durante el año futbolístico.

Publicidad

ver también Terremoto en Municipal: Gerardo Villa anuncia una noticia sin precedentes que no le gustará a la afición

El conjunto escarlata fue reconocido como el campeón del Torneo Clausura 2026, distinción que estuvo acompañada de un incentivo económico de 100 mil quetzales. Además, los rojos recibieron el galardón al mejor equipo de la temporada, consolidando una campaña que los llevó a dominar el acumulado y a cerrar el ciclo como la institución más exitosa del fútbol guatemalteco.

Municipal y Antigua marcaron la pauta en la gala

Otro de los clubes que tuvo una participación destacada fue Antigua GFC, que recibió el reconocimiento por conquistar el Torneo Apertura 2025 y, además, fue distinguido como el equipo que más oportunidades brindó a los jugadores juveniles tanto en el Apertura como en el Clausura. El proyecto colonial volvió a demostrar su apuesta por el desarrollo de talento joven, uno de los aspectos más valorados durante la premiación.

En el plano individual, el delantero Nicolás Martínez, de Mixco, fue premiado como el goleador de la temporada, mientras que los guardametas Kevin Moscoso, de Mixco, y Rubén Escobar, de Guastatoya, fueron reconocidos como los porteros menos vencidos del Apertura 2025 y Clausura 2026, respectivamente. Además, José Manuel Contreras recibió un emotivo Premio a la Trayectoria, coronando una carrera llena de éxitos en el fútbol guatemalteco.

La gala también distinguió a entrenadores, jugadores de juego limpio y figuras decisivas de las finales. Mauricio Tapia fue elegido como el mejor entrenador del Apertura 2025, mientras que Mario Acevedo obtuvo el reconocimiento correspondiente al Clausura 2026. Por su parte, Cristian Hernández fue nombrado MVP de la Final del Clausura 2026, mientras que Diego Casas, de Marquense, recibió el premio al Jugador Más Valioso del certamen.

Publicidad

ver también Antigua GFC es campeón de la Supercopa Bantrab tras vencer a Aurora en los penales: Resumen y goles

Estos fueron los ganadores de la gala