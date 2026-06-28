Darwin Lom despeja las dudas de su futuro tras los problemas que ha tenido The Strongest de Bolivia

Lom no ha tenido unas semanas fáciles en Bolivia, lo que causó incertidumbre sobre su futuro.

El regreso a los entrenamientos de The Strongest dejó una noticia positiva para el fútbol guatemalteco. El delantero Darwin Lom volvió a trabajar con normalidad junto al plantel atigrado, dejando claro que su prioridad sigue siendo continuar su carrera en el club boliviano pese a la incertidumbre que rodeó al equipo durante las últimas semanas.

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La actividad futbolística en Bolivia estuvo suspendida debido a diversos conflictos sociales, una situación que incluso puso en duda la permanencia de varios jugadores. Entre ellos apareció el nombre del atacante guatemalteco, quien fue vinculado con una posible salida durante el parón del campeonato.

Darwin Lom apuesta por seguir en Bolivia

A pesar del interés de Cusco FC, de Perú, y de algunos clubes de la Liga Nacional de Guatemala, Darwin Lom se mantiene firme en su decisión de cumplir su contrato con The Strongest. El propio futbolista ya había manifestado semanas atrás que su principal objetivo era mantenerse como legionario y consolidarse en el extranjero.

Otro de los factores que alimentó las especulaciones sobre una posible salida fueron los problemas económicos que atravesaba la institución paceña. Sin embargo, con el retorno de los entrenamientos y la presencia del delantero en las prácticas, todo apunta a que la situación ha encontrado estabilidad y que el plantel podrá enfocarse nuevamente en la competencia.

El calendario también comienza a normalizarse. Se estima que el campeonato boliviano se reanude el 11 de julio, mientras que The Strongest volverá a la acción el 12 de julio, cuando visite a Nacional Potosí en un compromiso clave para mantenerse en la pelea por el liderato del torneo.

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Para Darwin Lom, esta reanudación representa una nueva oportunidad para ganar protagonismo y seguir demostrando su capacidad en el fútbol boliviano. Con el interés de otros equipos ya sobre la mesa, el atacante guatemalteco ha optado por mantenerse enfocado en The Strongest, con la misión de responder dentro del terreno de juego y fortalecer su carrera internacional.