Las palabras de Luis Fernando Tena que no sentaron bien en Guatemala tras la goleada ante Ecuador

Tena dejó un análisis que no fue tomado de gran manera tras una nueva derrota de la azul y blanco.

La Selección de Guatemala cerró una complicada Fecha FIFA de junio con una nueva derrota, esta vez al caer por 3-0 ante Ecuador en Columbus, Ohio. El resultado prolongó el difícil momento de la Azul y Blanco, que sigue sin conocer la victoria en 2026 y acumula una preocupante racha de cuatro derrotas consecutivas frente a rivales de alto nivel.

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Desde el inicio del encuentro, el combinado ecuatoriano mostró una superioridad evidente en el manejo del balón, intensidad y profundidad ofensiva. Guatemala intentó competir y resistir durante varios tramos del partido, pero terminó siendo superada por una selección sudamericana que confirmó por qué es una de las clasificadas a la próxima Copa del Mundo 2026.

Tras el compromiso, el técnico Luis Fernando Tena fue autocrítico y reconoció la diferencia que existió entre ambos equipos. “Es obvio que es un mejor equipo que el nuestro. Ecuador fue mucho mejor que nosotros y sabíamos que iba a ser así y el marcador es justo, y repito, veo que les va a ir muy bien el Mundial”, afirmó el entrenador mexicano al analizar lo ocurrido sobre el terreno de juego.

Tena rescata aspectos positivos pese a la derrota

A pesar del resultado adverso, el seleccionador destacó que estos encuentros forman parte del crecimiento del grupo de cara a los compromisos oficiales que se aproximan. “Vamos en ese camino, que hemos enfrentado rivales muy fuertes y que vamos a ir mejorando para los partidos oficiales en los que estamos obligados ya a buscar el resultado”, explicó Tena, convencido de que los amistosos servirán para fortalecer al equipo.

El estratega también señaló que continúa trabajando en variantes tácticas y en la consolidación de nuevos futbolistas dentro del proyecto. “Vamos probando otro esquema, por ejemplo, para jugar para dominar más formas de jugar. Seguimos viendo jugadores sólidos en defensa, que nos hace falta desdoblar con más precisión, más velocidad y con más gente. Pero yo creo que eso lo vamos a ir logrando en el proceso y con la evolución normal. Pero en general, yo sé que duele mucho perder, pero creo que siempre sacamos cosas positivas”, comentó.

Además, Tena valoró la aparición de elementos que amplían las opciones para futuras convocatorias. “Jugadores que se van agregando a la baraja de jugadores que tenemos, como el caso de Marcelo Hernández, el caso de Aarón Herrera, de John Méndez. Vamos sumando, creo que cada vez tenemos más de dónde echar mano y diferentes esquemas y gente joven, mucha gente joven que se va sumando”, concluyó.

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Mientras tanto, Guatemala deberá esperar hasta septiembre para volver a la actividad oficial en la Liga de Naciones de la Concacaf, con la obligación de revertir una estadística que hoy refleja cuatro derrotas en cuatro partidos durante 2026 ante Canadá, Argelia, República Checa y Ecuador