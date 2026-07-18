El pedido especial que hizo el Moyo Contreras a los aficionados de Comunicaciones en su despedida

La historia de José Manuel Contreras como futbolista profesional llegó a su fin en una noche cargada de emociones en el Estadio Cementos Progreso, donde Comunicaciones FC organizó una despedida a la altura de uno de los máximos referentes de su historia. Con más de 500 partidos, 77 goles y 11 títulos en su carrera, el histórico mediocampista cerró un ciclo de más de dos décadas dejando una huella imborrable en el fútbol guatemalteco.

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Conocido como “El Moyo”, Contreras defendió los colores de Comunicaciones, Xelajú MC y Antigua GFC, además de vivir experiencias internacionales con Arsenal de Sarandí de Argentina, CA Fénix de Uruguay y Universidad de Concepción de Chile. A nivel de selección nacional también construyó un legado importante, al disputar 80 partidos con Guatemala y marcar cinco goles desde su debut en 2006 bajo la dirección del colombiano Hernán Darío “Bolillo” Gómez.

José Manuel Contreras hace pedido especial

Tras finalizar el encuentro de homenaje, el exvolante tomó el micrófono para expresar su gratitud a todas las personas que lo acompañaron durante su trayectoria. “Le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar acá. A mis amigos que estuvieron presentes y vinieron desde muy lejos. Le agradezco a Comunicaciones y al plantel actual por estar presente y acompañarme esta noche. Gracias a mi madre, a mi esposa por acompañarme en este largo viaje. Mi viejo fue la motivación cada vez que entraba a la cancha”, manifestó visiblemente emocionado.

El histórico capitán también aprovechó el momento para enviar un mensaje a la afición crema, consciente del complicado presente deportivo que atraviesa la institución. “Le agradezco a la afición y la Ultra Sur que siempre estuvo. No estamos pasando nuestro mejor momento como club, pero les pido que apoyen a este grupo de jugadores que nos van a representar el próximo torneo. Cuando se pierde, perdemos todos y cuando se gana, celebraremos en El Obelisco”, expresó, arrancando una ovación de los asistentes.

Antes de despedirse definitivamente de los terrenos de juego, Contreras dedicó unas últimas palabras a la institución que marcó gran parte de su carrera. “Gracias a Comunicaciones por permitirme despedirme de esta manera. Le agradezco a los cuerpos técnicos, presidentes que han estado en el club y a la actual dirigencia. Vivan los Cremas por siempre, los quiero mucho y gracias por esta noche”, concluyó entre aplausos, lágrimas y el reconocimiento de miles de aficionados.

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Con el retiro de José Manuel Contreras, el fútbol de Guatemala despide a uno de sus jugadores más emblemáticos. Su legado queda reflejado en sus números, en los títulos conquistados y en el liderazgo que ejerció dentro y fuera de la cancha. Ahora comienza una nueva etapa en su vida, mientras el balompié nacional recuerda con orgullo la trayectoria de uno de los grandes ídolos de Comunicaciones FC.