“Oficial”: Darwin Lom sacude a Comunicaciones y The Strongest con el giro inesperado que dio su futuro

La novela del mercado de fichajes que tiene como protagonista a Darwin Lom habría llegado a su fin, con un final inesperado para Comunicaciones FC y The Strongest, el afamado equipo de Bolivia que estaba fuertemente interesado en contratar al delantero de 28 años.

Según trascendió, los Aurinegros habían llegado a un acuerdo con una de las partes involucradas en la negociación: el futbolista, que les dio el “sí”, y su representante. Empero, faltaba llegar a un entendimiento con el club que maneja el empresario mexicano Ángel González.

Esta era la parte más compleja, ya que la directiva de los Cremas fue categórica con la exigencia que le puso sobre la mesa a los sudamericanos: pagar en una vez la totalidad de la cláusula de rescisión de Lom para llevárselo.

Darwin Lom se queda en Comunicaciones

De acuerdo a la información del periodista Juan Carlos Gálvez, este último paso fue el que truncó la operación. “Oficial. El Strongest de Bolivia ha dicho que no tiene para pagar $100,000 por Darwin Lom; por lo tanto, el jugador tendrá que cumplir contrato con Comunicaciones de aquí a junio“, escribió en su cuenta X.

El inconveniente pasa por los serios problemas económicos que atraviesa la institución emplazada en La Paz, cuyo déficit era de casi 2 millones de pesos bolivianos a comienzos de enero y espera que la FIFA le levante una inhibición para poder inscribir y habilitar jugadores, tras rendir los últimos 15,000 francos suizos que debía tras la denuncia del delantero panameño Rolando Blackburn.

Recordemos que Lom fue marginado por el estratega Marco Antonio Figueroa de la convocatoria de Comunicaciones para el partido del jueves contra Achuapa, correspondiente a la primera jornada del Torneo Clausura 2026. Y se creía que la decisión se debía a su inminente partida a The Strongest.

Ahora, el escenario cambió. El ex Xelajú podría erigirse como el “9” del “Fantasma” para este difícil semestre, en el que peleará por evitar el descenso y jugará rodeado de los dos nuevos refuerzos del club: el panameño Janpol Morales y el mexicano Gael Sandoval.