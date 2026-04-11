El incidente que podría afectar a Municipal para enfrentar a Comunicaciones en el Clásico 337

El duelo entre Antigua GFC y Municipal, correspondiente a la jornada 19 del Torneo Clausura 2026, vivió momentos de tensión antes de su inicio debido a una inesperada falla eléctrica en el Estadio Pensativo.

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El partido estaba programado para las 19:00 horas, pero desde el calentamiento ya se percibían problemas con las torres de iluminación del reducto panza verde, que no lograban encenderse completamente. Aunque al principio la situación pasó desapercibida, la creciente oscuridad comenzó a generar inquietud entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

Con el paso de los minutos, la situación empeoró y al momento del horario oficial, el estadio se encontraba prácticamente a oscuras. Esto obligó a los organizadores a coordinar de inmediato con la empresa eléctrica para solucionar el inconveniente y evitar la suspensión del encuentro del Clausura 2026.

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Retraso obligado, pero sin suspensión

Tras una espera prudencial y los trabajos técnicos correspondientes, se llegó a un acuerdo para que el partido iniciara a las 20:30 horas, evitando así su reprogramación para el día siguiente, una opción que estaba sobre la mesa.

Ambos equipos coincidieron en la necesidad de disputar el encuentro esa misma noche, considerando que tienen compromisos importantes en la jornada 20, lo que habría complicado su planificación y reducido los tiempos de recuperación.

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Mientras Antigua se prepara para visitar a Guastatoya, Municipal ya tiene la mirada puesta en el Clásico 337 ante Comunicaciones en el Estadio Manuel Felipe Carrera. Finalmente, la noche en el Pensativo logró salvarse, aunque no sin antes dejar un episodio que evidenció fallas organizativas en un partido de alta relevancia.