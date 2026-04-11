Antigua sorprende con el fichaje de un exRiver Plate y podría debutar ante Municipal

El Antigua GFC movió ficha en el cierre del mercado y oficializó la llegada del delantero paraguayo Leandro Ortigoza, quien se suma como refuerzo para potenciar la ofensiva colonial en la recta final del Torneo Clausura 2026.

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El atacante, de 23 años, arriba procedente del equipo de Santa Lucía Cotzumalguapa de la Primera División de Guatemala, aunque también cuenta con experiencia en clubes de su país como Guaireña FC, 3 de Febrero, River Plate Asunción y CS Ameliano.

“Antigua GFC informa la incorporación del jugador Leandro Ortigoza al primer equipo”, comunicó la institución, destacando la importancia de este fichaje en un momento clave de la temporada, donde el club apunta a ser protagonista en la fase final del Torneo Clausura 2026.

Refuerzo necesario en ataque

La llegada de Ortigoza responde a la necesidad urgente de reforzar el frente ofensivo, especialmente tras la salida del costarricense Jostin Daly y del mediocampista hondureño Gerson Chávez, quienes dejaron vacantes en la plantilla.

A esto se suma la sensible baja de Juan Francisco Apaolaza, quien fue sometido a una cirugía de ligamento cruzado, obligando al cuerpo técnico a buscar alternativas inmediatas en ataque.

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El nuevo refuerzo ya se encuentra integrado al plantel y fue convocado por el entrenador Mauricio Tapia, por lo que no se descarta que pueda tener minutos en el duelo ante Municipal. Antigua apuesta por su incorporación como una pieza clave para mantener vivas sus aspiraciones en el campeonato.