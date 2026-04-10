Su rendimiento ha sido cuestionado en Municipal y nuevamente será baja para Mario Acevedo

El delantero ecuatoriano Alejandro Cabeza vuelve a estar en el centro de la conversación en Municipal, aunque no precisamente por su rendimiento dentro del campo. A poco más de 24 horas del duelo ante Antigua GFC, el atacante encendió las alarmas tras sufrir una nueva lesión durante un entrenamiento.

ver también Municipal da noticia que pone en alerta a Comunicaciones y al Fantasma Figueroa previo al Clásico 337

El incidente se produjo en una sesión dirigida por el técnico Mario Acevedo, lo que inmediatamente generó preocupación en el entorno escarlata. La molestia física deja al jugador descartado para el partido en el Estadio Pensativo, un compromiso clave en la recta final del torneo.

Pero la situación va más allá de este encuentro, ya que la participación de Cabeza en el próximo Clásico Nacional también queda en duda. El cuerpo médico continúa realizando pruebas diagnósticas, por lo que su disponibilidad dependerá de los resultados que se obtengan en las próximas horas.

Municipal

Incertidumbre en el ataque rojo

Esta no es la primera vez que el delantero enfrenta problemas físicos desde su llegada al club. Anteriormente, una lesión sufrida ante Deportivo Marquense ya lo había marginado durante varios partidos, afectando su continuidad y ritmo competitivo.

A esto se suma el bajo rendimiento ofensivo que ha mostrado hasta el momento, con apenas un gol anotado, lo que ha provocado críticas constantes por parte de la afición roja. Su aporte ha estado lejos de las expectativas generadas tras su fichaje.

Publicidad

Publicidad

ver también Preocupa a la Selección de Guatemala: la extraña decisión de Municipal con Kenderson Navarro que genera sospechas

Pese a este panorama, el cuerpo técnico mantiene su respaldo al jugador, confiando en que pueda revertir la situación. Sin embargo, la combinación de lesiones recurrentes y falta de gol mantiene en incertidumbre su futuro inmediato, justo cuando Municipal más necesita respuestas en su ofensiva.