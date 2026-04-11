Cómo quedó la tabla de posiciones de Guatemala tras la victoria de Comunicaciones: Clausura 2026 y acumulada

Este viernes empezó la jornada 19 del Clausura 2026 en la Liga Nacional de Guatemala con un partido que no pudo haber salido mejor para Comunicaciones.

El equipo del Fantasma Figueroa no sólo venció 1-0 a Aurora sino que lo hizo con un gol del argentino Agustín Vuletich, el reciente fichaje, para además subirse a la cima del torneo.

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Sin embargo, este liderato puede ser momentáneo ya que este sábado juega Xelajú, que está dos puntos por debajo, y en caso de vencer a Mixco podría volver a la punta.

Además, otro duelo importante de hoy será el que jugarán Antigua, el último campeón, contra Municipal.

La tabla de posiciones del Clausura 2026

La tabla de posiciones acumulada 2025/26

Comunicaciones se aleja del fondo en la tabla acumulada. (Liga Bantrab)

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Así sigue la jornada 19 de la Liga Nacional de Guatemala

Viernes

Comunicaciones 1-0 Aurora

Sábado

Mixco vs. Xelajú – 3:00 pm

Antigua vs. Municipal – 7:00 pm

Marquense vs. Mictlán – 9:00 pm

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Domingo

Cobán vs. Guastatoya – 2:00 pm

Achuapa vs. Malacateco – 4:00 pm