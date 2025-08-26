El futbol de Guatemala nuevamente se cruza en el camino de Lionel Messi e Inter Miami

El árbitro guatemalteco Walter López ha sido designado por la Concacaf para impartir justicia en el esperado duelo entre Inter Miami y Orlando City, correspondiente a las semifinales de la Leagues Cup 2025. Este nombramiento representa un nuevo reconocimiento al trabajo del silbante chapín, quien continúa consolidándose como uno de los árbitros más confiables en torneos internacionales de alto nivel.

ver también Sigue la polémica en Guatemala: La decisión de Luis Fernando Tena que tendría consecuencias en Antigua y Municipal

López contará con un equipo arbitral multicultural que refuerza la importancia del encuentro. Keytzel Contreras de Nicaragua y Helpys Feliz de República Dominicana fungirán como asistentes, mientras que el salvadoreño Ismael Cornejo será el cuarto árbitro. En la cabina del VAR estarán los estadounidenses Armando Villarreal y Daniel Radford, responsables de garantizar decisiones justas en jugadas polémicas.

Publicidad

Publicidad

Guatemala se vuelve a cruzar en el camino de Lionel Messi e Inter Miami

La designación de López llega con un precedente llamativo: será el segundo partido consecutivo del Inter Miami dirigido por un árbitro guatemalteco. En la ronda de cuartos de final, Mario Escobar fue el encargado de pitar el duelo ante Tigres, donde el equipo estadounidense avanzó con una victoria 2-1, gracias a dos penales convertidos por Luis Suárez. Esta situación genera expectativa sobre cómo manejará López un choque que promete alta tensión y emociones fuertes.

El encuentro se disputará el miércoles 27 de septiembre a las 18:30 horas en el Chase Stadium, hogar de las “Garzas”. Con figuras de talla mundial como Lionel Messi y un rival cargado de motivación como Orlando City, la presión sobre el equipo arbitral será enorme, dado que cualquier decisión podría incidir directamente en el desenlace del compromiso.

Publicidad

El reto para López y sus asistentes será mantener el orden, la imparcialidad y la fluidez de un partido que no solo capta la atención de los aficionados de ambos clubes, sino también de medios internacionales. La Leagues Cup ha crecido en prestigio, y los ojos del continente estarán puestos tanto en las estrellas del campo como en la actuación de los árbitros.

Publicidad

ver también No hay vuelta atrás en Guatemala: la decisión final de Luis Fernando Tena con los convocados de Municipal y Antigua

Para Guatemala, la presencia de López en estas instancias refuerza la confianza de la Concacaf en el arbitraje chapín, sumando un nuevo capítulo al camino de los colegiados nacionales en escenarios de élite. Un desempeño sólido en este partido podría abrirle aún más puertas en futuras competencias internacionales.