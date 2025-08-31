Este domingo, el Seattle Sounders venció con una goleada por 3-0 al Inter Miami en la final de la Leagues Cup. El equipo de la capital norteamericana se quedó con el título que organiza la Concacaf junto a la MLS y la Liga MX por primera vez en su historia.

Alex Roldán, exjugador de la Selección de El Salvador, fue la principal figura de la final que se disputó en el Lumen Field. El salvadoreño marcó el segundo gol de penal y participó directamente en los otros dos al aportar asistencias en ambos. Por este motivo, recibió una distinción de honor.

Por decisión unánime, Roldán fue designado el MVP de la final de la Leagues Cup. Por eso, se llevó el galardón de distinguido del partido que consagró a su equipo y le permitió ganar un título más. Con este trofeo, ya son tres los que levantó con el cuadro de Seattle. Anteriormente había obtenido la MLS Cup y la Concachampions.

Roldán posa con el trofeo de MVP.

Alex Roldán continúa en un nivel superlativo que lo convierte en uno de los mejores laterales de la Concacaf. Para mala fortuna de los salvadoreños, La Selecta no lo tendrá en las Eliminatorias Mundialistas por las diferencias que existen entre él, los directivos de la FESFUT y el cuerpo técnico.

¿Por qué Alex Roldán renunció a la Selección de El Salvador?

En palabras del ex DT de La Selecta, Hugo Pérez, Alex Roldán tuvo dos motivos principales para abandonar al seleccionado. “A Roldán lo mataron dos cosas: la primera fue cuando dijeron que él no era salvadoreño, no sentía la camiseta porque no nació acá. La segunda, cuando algunos jugadores hablaron mal de él y Zavaleta. Sáenz Marinero les prometió cosas que no cumplió. Eso fue lo último que colmó la paciencia”, aseguró Pérez.

Además, tuvo una reunión con los dirigentes de la FESFUT que terminó siendo otro de los detonantes de su renuncia. “En una reunión por premios, Zavaleta y Roldán se fueron indignados. Estaban maltratando a jugadores salvadoreños, ellos defendieron a sus compañeros y se fueron. Mientras tanto, los nacionales se quedaron negociando después de haber sido humillados. Para mí, eso es querer a la Selección“, concluyó el exentrenador.