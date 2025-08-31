La final de la Leagues Cup no terminó de la mejor manera. Luego de haber culminado el encuentro, se produjeron varias peleas entre el Inter Miami y el Seattle Sounders, que fue campeón tras ganar por 3-0 en el Lumen Field.

Todo comenzó cuando el árbitro tico, Juan Gabriel Calderón, dio por finalizado el encuentro que consagraba a los de la capital estadounidense. El costarricense tuvo que intervenir en diferentes ocasiones para que la pelea entre jugadores y cuerpo técnico no pase a mayores.

Además, estuvieron presentes los asistentes Juan Carlos Mora y William Arrieta para ayudar a la tarea de Calderón. Durante el partido, el silbante tico pudo mantener la calma de los jugadores, pero no así después de que pitara el final.

Hubo varios golpes y empujones que aún no tuvieron explicaciones por parte de los jugadores. Luis Suárez fue uno de los que más quedó marcado, ya que increpó a una persona mayor y la terminó escupiendo cuando intentaban detener la pelea.

El árbitro costarricense deberá elaborar un informe de todo lo sucedido en el final del encuentro. Habrá que esperar para que se den las sanciones correspondientes, si es que la Leagues Cup en conjunto con la Concacaf decide penar a quienes participaron del escándalo.