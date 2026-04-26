El Fantasma Figueroa logra lo impensado en Comunicaciones y se quita un gran peso de encima

Comunicaciones cerró la fase de clasificación del Torneo Clausura 2026 con más dudas que certezas, luego de caer 1-0 ante Malacateco, resultado que lo dejó ubicado en el cuarto lugar de la tabla y lo empareja ahora con Antigua GFC en los cuartos de final.

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El equipo dirigido por Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa vivió un torneo irregular, marcado por una gestión cuestionada que llevó al club a pelear por el descenso hasta la penúltima jornada, un escenario poco habitual para una institución de su historia.

Un cierre lleno de presión y críticas

Uno de los puntos más señalados fue el manejo de los minutos de jugadores de edad limitada del futbol de Guatemala, una normativa que los Cremas históricamente habían cumplido sin inconvenientes, pero que en esta ocasión se convirtió en un verdadero dolor de cabeza.

La necesidad de alcanzar los 1250 minutos obligó al cuerpo técnico a improvisar en la última jornada, incluyendo en el once a futbolistas como José Ayala, Josué Padilla, David Prada y José Ramírez, decisiones que evidenciaron la falta de planificación a lo largo del campeonato.

Este contexto generó críticas hacia el estratega chileno, ya que el club no solo arriesgó en lo deportivo, sino también en lo reglamentario, comprometiendo puntos clave en una temporada que estuvo lejos del nivel esperado.

A pesar de todo, Comunicaciones logró cumplir con el requisito y ahora tendrá vía libre para enfocarse exclusivamente en la lucha por el título, dejando atrás una fase regular que dejó más interrogantes que certezas.

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El siguiente reto será inmediato: el miércoles visitará a Antigua GFC en la ida de los cuartos de final, mientras que el sábado definirá la serie en el estadio Cementos Progreso, donde buscará reivindicarse y demostrar que aún tiene argumentos para pelear por el campeonato.