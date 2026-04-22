“He tenido mucho conflicto”: El Fantasma Figueroa rompe el silencio sobre su futuro en Comunicaciones y su principal problema en Guatemala

Después de 81 días de silencio, el técnico de Comunicaciones, Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa, volvió a hablar y lo hizo sin filtros. En una entrevista con Tigo Sports, el estratega rompió su postura hermética tras cumplir con el objetivo principal: salvar la categoría del equipo crema en un torneo lleno de tensión y presión.

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El chileno no esquivó el tema que marcó su relación con los medios de Guatemala y explicó las razones de su prolongado silencio. “Hay muchos periodistas que no lo son, son creadores de contenido que andan con su teléfono, ellos desinforman a la gente”, disparó, dejando clara su incomodidad con el entorno mediático que rodea al club.

Figueroa rompe el silencio y marca postura

Marco Antonio Figueroa profundizó en su postura y dejó claro que su decisión fue completamente consciente. “Desde que llegué he tenido mucho conflicto con ellos. Por eso no hablo, prefiero trabajar y preocuparme de mis cosas”, aseguró, enfatizando que su prioridad siempre fue el rendimiento del equipo en momentos críticos.

En lo deportivo, Figueroa también defendió su gestión, destacando el cambio que logró en el rendimiento del equipo. “Tuvimos partidos muy difíciles, fue una transición de 20 puntos a 35”, explicó, resaltando la mejora que permitió a Comunicaciones salir de la zona de peligro y asegurar su permanencia.

Respecto a su futuro, el técnico fue contundente y envió un mensaje directo a sus críticos. “Para los detractores, tengo contrato hasta diciembre… y según el jefe, se va a respetar. Voy a seguir acá, y voy a seguir sin hablar, porque mientras no tenga la obligación no lo voy a hacer. Yo hablo cuando yo quiero”, sentenció con firmeza.

Además, adelantó parte de su visión para el próximo torneo, dejando claro que buscará un plantel con mayor carácter. “Se van a quedar jugadores que tienen que ser capaces de aguantar la presión que tiene este equipo. Espero irme de aquí con regalos en diciembre”, comentó, en alusión a la posibilidad de conquistar títulos.

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Con el descenso ya evitado, ahora el reto de Marco Antonio Figueroa será devolver a Comunicaciones al protagonismo, romper la sequía de campeonatos y clasificar a la Copa Centroamericana. Su mensaje es claro: menos palabras y más resultados, en un proyecto que apunta a consolidarse, al menos, hasta finales de 2026.