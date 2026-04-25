El Fantasma Figueroa y Comunicaciones con bajas importantes para su partido clave por el liderato del Clausura 2026

Comunicaciones se alista para un compromiso determinante este domingo a las 15:00 horas frente a Malacateco en el estadio Santa Lucía, en un duelo que puede marcar el rumbo de ambos equipos en la recta final del torneo. Los Cremas llegan con la misión de sumar los tres puntos, pero también pendientes de una combinación de resultados que les permita aspirar a la cima.

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El equipo dirigido por Marco Antonio Figueroa no tendrá un panorama sencillo, ya que afronta este compromiso con bajas sensibles que condicionan su planteamiento. Las ausencias comienzan con Andy Contreras y Janpol Morales, ambos suspendidos por acumulación de tarjetas tras el duelo ante Guastatoya del Clausura 2025 de Guatemala.

Bajas que condicionan a los Cremas

A estas ausencias se suman nombres importantes como Marco Domínguez y Erick Lemus, quienes están fuera por lesión, además de José Pinto y Stheven, que no viajaron debido al riesgo de acumulación de amonestaciones. La lista de ausentes también incluye a futbolistas como Fredy Pérez, Omar Duarte, Dairon Reyes, Karel Espino y José “El Moyo” Contreras, lo que deja un plantel considerablemente mermado.

Ante este panorama, el técnico chileno ha tenido que recurrir a jugadores de edad limitada como David Prada, Sebastián Morales, José Ayala, Joseph Folgar, José Ramírez y Josué Padilla, buscando cumplir con el reglamento y evitar una sanción que podría costarle puntos vitales en la tabla.

Del otro lado, Malacateco llega con la urgencia de sumar. El conjunto fronterizo necesita una victoria para asegurar su permanencia y no complicarse en la lucha por el descenso, por lo que buscará aprovechar las debilidades del rival en un partido de alta tensión.

En cuanto a la tabla, Comunicaciones se ubica en la cuarta posición con 35 puntos, pero aún mantiene aspiraciones de escalar al primer lugar. Para lograrlo, dependerá de que Xelajú no gane y que el duelo entre Municipal y Mixco termine en empate.

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El escenario está servido para un choque de alto voltaje, donde la presión, las ausencias y la necesidad de resultados convierten este partido en uno de los más atractivos de la jornada, con mucho más que tres puntos en juego.