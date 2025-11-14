La Selección de Guatemala agotó sus posibilidades de estar presente en el Mundial 2026. Este jueves, la Azul y Blanco perdió ante Panamá por 3-2 en El Trébol y quedó sin chances matemáticas de alcanzar a los líderes del Grupo A.

La afición chapina y también los directivos de la Federación de Fútbol de Guatemala estaban muy entusiasmados con lograr el sueño. Luis Fernando Tena fue uno de los responsables que generó esta ilusión luego de haber asumido en noviembre del 2021. Fueron cuatro años con resultados más que positivos.

Después de haberse consumado el golpe que le propinó Panamá, se habló del futuro de Tena al frente de la dirección técnica de Guatemala. Fue una de las preguntas que recibió el estratega mexicano en la conferencia de prensa posterior al juego.

“He dicho desde hace mucho tiempo y muchas veces que a mí me gustaría seguir acá en Guatemala con este proceso. Vamos bien y estoy contento”, respondió sobre si quisiera mantenerse en el cargo.

La postura de la Federación de Guatemala con el futuro de Luis Fernando Tena

Ante los rumores de su posible continuidad, la Federación tiene una postura definida acerca del futuro del entrenador. Según informó el periodista Carlos Marín en Ciudad Deportiva, en Guatemala quieren que Tena renueve su contrato con el seleccionado chapín.

Cabe resaltar que su vínculo finaliza este año, por lo que deberán sentarse a dialogar en las próximas semanas. Como ambas partes comparten la misma postura, es probable que lleguen a un acuerdo.

Sin embargo, hay una razón por la que no podría darse la renovación según informó el periodista mencionado: si Tena exige un aumento considerable de su sueldo o si tiene alguna propuesta que no sea la de Guatemala. Es un escenario que hoy está lejos y que lo más posible es que renueve su vínculo.