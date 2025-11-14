“Apoyo psicológico”: Pescadito Ruiz dice lo que nadie se anima sobre Guatemala e impacta a Luis Fernando Tena

Guatemala se quedó sin oportunidades de clasificar a la Copa del Mundo tras su derrota ante Panamá por 3-2. Los sueños chapines se hicieron añicos. Todos los aficionados estallaron de bronca, a falta de un partido para cerrar este proceso.

Con este resultado, La Bicolor quedó estancada en el tercer puesto del Grupo A, liderado por Surinam. El mismo tiene como escolta a los canaleros, mientras que El Salvador le da cierre al cuarteto y tampoco cuenta con chances de clasificación.

Hundido en dolor, Carlos “Pescadito” Ruiz se expresó a través de su perfil oficial de X. No solamente se lamentó por lo sucedido, sino que también dejó un breve pero contundente mensaje que impacta al director técnico Luis Fernando Tena.

Pescadito Ruiz recomendó que busquen apoyo psicológico

“Lo que pasó anoche nos duele a todos. Hay que cerrar eliminatorias con dignidad. Quedar fuera del Mundial golpea fuerte. Busquen apoyo psicológico; a mí me pasó y tardé meses en recuperarme. No subestimen el impacto emocional. Abrazo de gol para todos”, dijo Carlos Ruiz mediante un reciente posteo lanzado en su X.

Cecilio Waterman abrió y amplió la cuenta, mientras que José Fajardo sentenció el marcador cuando todo parecía terminar en empate. La rápida reacción de los dirigidos por Luis Fernando Tena llevó a una igualdad sorpresiva e inestable.

La plantilla de Tena sufrió mucho la eliminación, a punto tal que el entrenador dio detalles del llanto de varios futbolistas en vestidores. El dolor y la tristeza por no lograr el objetivo supera cualquier concentración. Deberán afrontar lo que resta.

¿Cuándo vuelve a jugar Guatemala por Eliminatorias al Mundial 2026?

Guatemala cerrará su participación en las Eliminatorias al Mundial 2026 ante Surinam. Se jugará el 18 de noviembre en el Estadio Manuel Felipe Carrera.