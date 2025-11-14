“Duele”: Rubio Rubín sorprende a todos con su confesión tras no poder ir al Mundial 2026 con Guatemala

La Selección de Guatemala quedó fuera de la carrera rumbo al Mundial 2026 tras caer 2-3 ante Panamá en el estadio El Trébol, un resultado que dejó un profundo sentimiento de tristeza en el grupo. Varios jugadores mostraron su frustración por no haber cumplido el objetivo, entre ellos Rubio Rubín, quien no dudó en dar la cara tras la dolorosa eliminación.

El delantero de la azul y blanco expresó que el vestuario quedó golpeado después de la derrota. “Estamos tristes, estamos un poco mal por lo que pasó, duele mucho”, comentó inmediatamente después del encuentro, reflejando el sentir de un plantel que soñaba con hacer historia.

Rubín reconoció que la caída también influirá en el ánimo de cara al último duelo de la eliminatoria. “Esto afecta para el último juego, duele, pero sabemos que el futbol da revanchas. Todos queremos que Guatemala esté en un Mundial, no tocó hoy. Duele para la gente y ustedes que creían en nosotros, solo queda seguir adelante”, declaró con visible decepción.

Sobre el análisis del partido, el atacante resaltó la efectividad de los panameños. “Al final del día nos anotaron en tres oportunidades que tuvieron. Nosotros, en el primer tiempo, estuvimos encima de ellos, pudimos anotar. Luego tuvimos una ilusión con los patojos que entraron, hicimos un buen partido, pero nos duele”, señaló.

Rubio Rubín no brilló en el Guatemala vs Panamá

Rubín fue titular ante los canaleros, pero el equipo no logró generarle opciones claras. Un mal planteamiento, sumado a la falta de ideas ofensivas y al orden defensivo de Panamá, le impidió al delantero encontrar espacios para generar peligro sobre el marco del guardameta Orlando Mosquera.

La eliminación deja un sabor amargo para la Selección, que estuvo cerca de mantener vivas sus aspiraciones. Sin embargo, jugadores como Rubín insisten en que este golpe debe servir como aprendizaje para seguir construyendo el anhelado sueño de ver a Guatemala en una Copa del Mundo.

