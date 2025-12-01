Es tendencia:
Todo Comunicaciones en vilo con la confesión de Iván Franco Sopegno en el momento más difícil: “Desgraciadamente”

Sopegno sorprendió al revelar un detalle que gran parte de los aficionados cremas desconocían.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El DT habló sobre su futuro.
© Emisoras UnidasEl DT habló sobre su futuro.

Este domingo, Comunicaciones volvió a caer en el Cementos Progreso y selló una de las peores actuaciones en la historia de la Liga Nacional. Perdió 1-0 frente a Xelajú y quedó en el último puesto del Torneo Apertura 2025 con apenas 20 puntos en 22 partidos.

A raíz del fracaso deportivo, la directiva de los Cremas sacó un comunicado en el que comentó que “ya se están tomando decisiones concretas” para mejorar al equipo. En el Clausura 2026, el Albo debe tener una buena campaña para alejarse del descenso.

En medio de esta crisis, Iván Franco Sopegno fue quien tomó de manera interina el cargo de entrenador. Sucedió a Roberto Hernández e intentó obtener resultados para salir del fondo de la tabla, pero no hubo solución y todo se empeoró.

¿Comunicaciones continuará con Iván Franco Sopegno como entrenador?

Dirigió 10 y perdió en cinco de ellos, apenas ganó dos y empató tres. A pesar de estos números, Sopegno confesó que se siente capacitado para continuar en la institución y, según sus declaraciones, todo parece indicar que se mantendrá como técnico de los Cremas.

Cada vez que el club me necesitó, di la cara. Tengo más ganadas que perdidas. Creemos que tenemos las capacidades para afrontar este tipo de circunstancias. Desgraciadamente no me tocó armar los equipos en los últimos tiempos. La quiero revertir“, respondió el DT en conferencia de prensa sobre su futuro.

Y dio detalles de que el equipo será otro con los fichajes: “Tenemos identificados los problemas, somos conscientes de que estamos en una realidad que no es la nuestra. Le ha dado mucho al club y me ha dado mucho a mí. Me gustaría tener este reto. Con los refuerzos que tendríamos que traer, el equipo va a ser otro“.

