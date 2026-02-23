Stheven Robles no es el único: Comunicaciones suma lesionados que ponen en jaque a Fantasma Figueroa antes del clásico con Municipal

El Comunicaciones del Fantasma Figueroa llega al clásico ante Municipal con preocupaciones en su plantilla, luego de que las lesiones comenzaran a acumularse en un momento clave del torneo.

La situación física de varios jugadores, entre ellos Stheven Robles, ha encendido las alarmas en el entorno crema, justo cuando el calendario marca uno de los compromisos más exigentes de la temporada.

Recordemos que la situación de Comunicaciones para salir de la zona roja de la tabla general es complicada y además luego de haber registrado 3 partidos sin derrota, volvieron a caer en el torneo local como visitante (2-0) ante Aurora.

Las nuevas complicaciones del Fantasma Figueroa en Comunicaciones

Las complicaciones continúan para el Fantasma Figuera en Comunicaciones, luego de que el periodista Juan Gálvez informara que, además de Stheven Robles, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de Marco Domínguez y las molestias físicas de Erick González.

Estas bajas potenciales aumentan la incertidumbre ante el Clásico ante Municipal en donde los Cremas necesitan de manera urgente quedarse con los tres puntos.

“Hola Comunicaciones. Tres cosas a seguir antes del clásico del miércoles. La recuperación de Marco Dominguez. A ver cómo está las lesiones de Erick González y Stheven Robles que se dieron frente a Auropa. Pendientes”, comentó el periodista Juan Galvéz en su cuenta oficial de X.

¿Cuándo se juega el clásico entre Comunicaciones y Municipal?

Comunicaciones y Municipal se enfrentarán el miércoles 25 de febrero desde el Estadio Cementos Progreso a las 7:00 p.m. hora de Guatemala por la jornada 9 del Torneo Clausura 2026 en una nueva edición del clásico nacional.