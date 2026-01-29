Fantasma Figueroa volvió a trenzarse con la afición de Comunicaciones tras el gane ante Antigua: “No me gusta”

Luego de la dura derrota ante Cobán Imperial en la jornada anterior, Comunicaciones volvió al triunfo en la tercera jornada del Torneo Clausura 2026 al vencer por la mínima (0-1) a Antigua.

Con este triunfo los dirigidos por el Fantasma Figueroa en la tabla acumulada, alcanzaron los 26 puntos y escalaron hasta la casilla 11, quedando a solo una unidad de salir de la zona de descenso.

La pelea directa ahora es con Deportivo Guastatoya, que suma 27 puntos, mientras que el Deportivo Marquense se mantiene en el último lugar, también con 26 unidades, lo que mantiene la lucha por la permanencia totalmente abierta.

Fredy Pérez volvió a hacer protagonista, a pesar de haber tenido intervenciones que evitaron la caída de su arco, también tuvo errores que casi le cuestan la victoria a los Cremas. Así como sucedió en la fecha anterior ante Cobán Imperial. La afición sigue siendo muy crítica con los jugadores y esto le sigue sin gustar al Fantasma Figueroa.

Fantasma Figueroa con un mensaje directo a la afición de Comunicaciones

Sin embargo, por este motivo y a pesar de esta victoria importante para los Cremas, el Fantasma Figueroa expresó su molestia por las críticas y el maltrato dirigidos desde la afición hacia los jugadores, dejando claro que, aunque acepta los señalamientos personales, no está de acuerdo con que se ataque a los futbolistas.

Fantasma Figueroa al mando de Comunicaciones

“Lo que no me gusta es el maltrato hacia los jugadores, a mí que me digan de todo, me da lo mismo porque estoy acostumbrado. Tengo 45 años de fútbol y me da igual, pero no me gusta que maltraten así al jugador cuando se equivoca en el terreno de juego“, comentó Fantasma Figueroa de lo que vivió en el Estadio Pensativo tras la victoria (0-1) ante Antigua y del maltrato de la afición crema a sus jugadores.

Otro episodio con la afición de Comunicaciones

Fantasma Figueroa en la jornada anterior tras perder ante Cobán Imperial fue enfático al respaldar a Fredy Pérez, asegurando que continuará como titular al destacar que a pesar de las fallas que se puedan tener, salvó al equipo en varias ocasiones.

Además, envió un mensaje directo a la afición del Comunicaciones FC, solicitando apoyo durante los 90 minutos y respeto hacia los jugadores, dejando claro que prefiere recibir las críticas él antes que ver a sus futbolistas señalados desde las gradas.