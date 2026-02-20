Se confirma el partido de Guatemala en Europa contra una Selección Mundialista

La Selección de Guatemala no bajará el ritmo pese a no haber logrado la clasificación a la Copa del Mundo 2026. Lejos de frenar su actividad, la azul y blanco aprovechará la Fecha FIFA de marzo para medirse a selecciones que sí estarán en la cita mundialista, con el objetivo de mantener competitividad y sumar experiencia internacional.

Uno de los rivales en agenda es Argelia, combinado africano que busca foguearse ante un representativo del continente americano como parte de su preparación rumbo al torneo. El encuentro, que aún está en fase de ajustes finales, sería una prueba de alto nivel para el combinado chapín.

Los argelinos formarán parte del Grupo J, donde compartirán sector con Argentina, Jordania y Austria, lo que eleva la exigencia en su planificación previa al Mundial. A pesar de tener un calendario demandante, el conjunto africano ve con buenos ojos enfrentar a Guatemala en un duelo que aportaría variantes tácticas a su preparación.

El compromiso se disputaría en el viejo continente, con Italia o España como posibles sedes, dependiendo de la logística y disponibilidad de escenarios. La elección del país anfitrión se definirá según lo que mejor se ajuste a la agenda de ambas federaciones.

Para Guatemala, este tipo de partidos representa una oportunidad invaluable de medirse ante selecciones mundialistas, elevando el nivel competitivo del grupo y brindando roce internacional a sus futbolistas. Más allá del resultado, la experiencia será clave en el proceso de crecimiento del equipo.

Además, la Federación de Futbol de Guatemala trabaja para concretar un segundo amistoso en marzo, aprovechando el viaje a Europa. La intención es maximizar la Fecha FIFA y regresar con una preparación sólida que permita a la azul y blanco seguir construyendo un proyecto con miras al futuro.