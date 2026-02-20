Es tendencia:
Guatemala

Columbus Crew toma decisión final con respecto al futuro de Nicholas Hagen

El portero guatemalteco supo la postura de su equipo para la temporada.

Javier Pineda

El portero supo la decisión de su club
La Major League Soccer 2026 levanta el telón este fin de semana y entre los protagonistas estará el guardameta guatemalteco Nicholas Hagen, quien defenderá nuevamente los colores del Columbus Crew, descartando por ahora cualquier posibilidad de cambio de equipo en la presente temporada.

El portero chapín forma parte del plantel que afrontará el debut ante Portland Timbers, en un compromiso que se disputará en Oregon. Hagen integró la delegación que viajó para el encuentro y aparece como una de las opciones disponibles para custodiar el arco del conjunto de Ohio.

No obstante, todo apunta a que la titularidad recaerá en el estadounidense Patrick Schulte, quien parte con ventaja en la consideración del cuerpo técnico. Aun así, la convocatoria de Hagen para el arranque del torneo representa una señal positiva en su proceso dentro del club.

El arquero nacional ha tenido un recorrido de altibajos con el Crew. En su primer año fue pieza clave en la conquista de The Leagues Cup, mostrando seguridad y liderazgo bajo los tres palos. Sin embargo, la campaña pasada estuvo marcada por poca regularidad y lesiones, factores que limitaron su protagonismo.

Ahora, el inicio de la nueva temporada representa una oportunidad para recuperar ritmo y confianza, en un entorno altamente competitivo como la MLS. Hagen sabe que cada minuto cuenta en su objetivo de consolidarse nuevamente como alternativa sólida en el equipo.

Además, el guardameta tiene la mira puesta en la Selección de Guatemala, donde busca retomar un rol protagónico en las próximas convocatorias. Una temporada consistente con el Columbus Crew podría ser el impulso necesario para volver a ser referente bajo los tres palos de la azul y blanco.

