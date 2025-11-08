Contra Adalberto Carrasquilla: Luis Fernando Tena no se guarda nada ante la figura de Panamá y Thomas Christiansen ya lo sabe

Luis Fernando Tena ultima detalles para que sus dirigidos afronten la última parte de estas Eliminatorias al Mundial 2026. Dos victorias separan al equipo de lo que puede transformarse en una gesta histórica. Están muy cerca de poder lograrlo.

Guatemala recibirá a Panamá por la quinta jornada de la fase final del proceso, y ambas partes llevan la obligación de ganar. El boleto hacia la gran cita dependerá de los puntos que logren capitalizar. Será este un enfrentamiento muy disputado.

Una de las grandes preocupaciones de Tena pasa por cómo detener a Adalberto Carrasquilla, figura canalera indiscutible. Desequilibrante como ninguno, podría darle más de un dolor de cabeza al equipo local. El director técnico tiene su plan.

ver también La decisión más pedida: Guatemala toma una medida que expone a Luis Fernando Tena contra Panamá por un lugar en el Mundial 2026

Luis Fernando Tena planea cómo detener a Adalberto Carrasquilla en Eliminatorias

Según informó Maxi Gregory Sports a través de su cuenta de Facebook, todo está listo por parte chapina para recibir a los canaleros. Cada movimiento en el equipo está finamente planeado, especialmente si se trata del nivel defensivo.

José Mario Rosales sería el encargado de anular a Adalberto Carrasquilla dentro del planteo táctico de Luis Fernando Tena. Así como logró hacerlo en el Estadio Rommel Fernández, deberá cumplirlo dentro del Estadio Manuel Felipe Carrera.

Guatemala ocupa el tercer puesto del Grupo A, donde Panamá hace las veces de escolta para el puntero Surinam. La diferencia entre estos tres equipos es mínima, distinto al caso de El Salvador, último del cuarteto, que no depende de si mismo.

Publicidad

Publicidad

ver también Sin filtro: Aaron Herrera necesitó solo dos palabras para decir en Guatemala lo que piensa sobre jugar en El Trébol ante Panamá y El Salvador

¿Cuándo juega Guatemala vs. Panamá por fase final de Eliminatorias al Mundial?

Guatemala recibirá a Panamá en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, el próximo 13 de noviembre.