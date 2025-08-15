Es tendencia:
Concacaf pone en aprietos a la Selección de Guatemala debido a una decisión de Luis Fernando Tena

El entrenador se ha visto envuelto en un debate que ahora involucra a Concacaf.

javier pineda

Por Javier Pineda

Xelajú MC sigue demostrando que atraviesa un gran momento en la Copa Centroamericana 2025 y lo confirmó con una contundente victoria 4-1 sobre Real Estelí de Nicaragua. El triunfo, celebrado en el estadio Cementos Progreso, dejó como gran protagonista a Jorge Aparicio, quien fue nombrado por Concacaf como el Jugador del Partido.

El capitán de los chivos fue pieza clave en el mediocampo, disputando 88 minutos de alto nivel en los que se adueñó de la pelota y comandó los tiempos del encuentro. Aparicio registró 73 toques con un 85.7% de precisión en sus pases, aportando claridad en la construcción ofensiva. Además, envió tres centros al área y fue autor de un gol tras un remate dentro del área que encendió a la afición quetzalteca.

En labores defensivas también marcó diferencia, con cuatro duelos ganados y un despeje, demostrando su capacidad para equilibrar al equipo tanto en ataque como en la recuperación del balón. Su rendimiento integral le permitió al conjunto altense dominar con autoridad y consolidarse como uno de los clubes más sólidos de la competencia regional.

Jorge Aparicio al margen de la Selección de Guatemala

Más allá de los números, el reconocimiento de Concacaf confirma el peso que Aparicio tiene dentro del equipo y el liderazgo que ejerce como capitán de Xelajú, algo que contradice su ausencia de la Selección de Guatemala, esto porque ha sido marginado por Luis Fernando Tena.

En el plano personal, el mediocampista sigue sumando méritos para aspirar a un nuevo llamado a la azul y blanco. Sin embargo, la decisión final dependerá del técnico Tena, quien no lo ha tomado en cuenta en las últimas convocatorias pese a su nivel competitivo y esto quedó demostrado con el más reciente listado previo a las Eliminatorias Mundialistas.

Mientras tanto, Aparicio disfruta del gran presente de Xelajú MC y de un reconocimiento internacional que refuerza su importancia dentro del club, en una Copa Centroamericana que cada vez ilusiona más a la afición de los chivos.

