Figura de la Selección de Guatemala hace denuncia de fraude y pone en alerta a los aficionados

El fútbol guatemalteco vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez por una nueva denuncia de estafa que involucra al delantero Olger Escobar, actual jugador del CF Montréal. El atacante utilizó sus redes sociales para alertar sobre una situación que ha generado preocupación tanto en aficionados como en el entorno deportivo nacional.

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Escobar reveló que está siendo víctima de una suplantación de identidad, luego de que se detectara un perfil falso utilizando su nombre en plataformas digitales. A través de su cuenta oficial de Instagram, el futbolista fue contundente al aclarar que no tiene ninguna relación con dicha cuenta, buscando evitar que más personas sean engañadas.

El seleccionado de Guatemala explicó que no posee cuenta en Facebook, por lo que cualquier perfil activo bajo su nombre en esa red social es completamente falso. Este tipo de publicaciones han comenzado a generar confusión entre los seguidores, quienes podrían ser víctimas de posibles fraudes o desinformación.

Un problema recurrente en Guatemala

El caso de Escobar no es aislado y refleja una problemática que se ha vuelto cada vez más frecuente en el país. Otros futbolistas como Nathaniel Méndez-Laing, Darwin Lom y Rubio Rubín también han denunciado situaciones similares, evidenciando una tendencia preocupante en el entorno digital.

Incluso figuras históricas como Carlos Ruiz han sido víctimas de este tipo de prácticas, lo que deja en evidencia la falta de control y regulación frente a la creación de perfiles falsos que utilizan la imagen de personajes públicos.

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Ante este panorama, el llamado es a la precaución por parte de los aficionados, quienes deben verificar siempre las cuentas oficiales antes de interactuar o compartir información. Mientras tanto, el caso de Olger Escobar vuelve a poner en evidencia un problema que sigue creciendo y que afecta directamente la imagen y seguridad de los futbolistas guatemaltecos.