Concachampions hoy: a qué hora y dónde ver Nashville SC vs. América y LAFC vs. Cruz Azul

La Concachampions regresa con la emoción de los cuartos de final en sus encuentros de ida y lo hace con partidos que prometen mucho espectáculo. Nashville se medirá ante el América, mientras que LAFC hará lo propio frente a Cruz Azul.

Una fase que despierta gran expectativa entre los aficionados, donde cualquier error puede resultar decisivo y terminar costando muy caro en la búsqueda del pase a la siguiente ronda que ubica a los cuatro mejores del torneo.

Horarios de Nashville SC vs. América y LAFC vs. Cruz Azul en la Concachampions

Estos dos encuentros se disputarán este martes 7 de abril. Primero se realizará el Nashville SC vs. América a las 6:00 p.m. hora de Centroamérica desde el Geodis Park, mientras que el LAFC vs. Cruz Azul se disputará a las 8:00 p.m. hora centroamericana desde el Banc of California Stadium.

Dónde ver Nashville SC vs. América y LAFC vs. Cruz Azul en la Concachampions

Estos dos encuentros entre Nashville SC vs. América y LAFC vs. Cruz Azul se podrán ver en Centroamérica a través de:

Nashville SC vs. América: cómo llegan a los cuartos de final de Concachampions

Nashville SC viene de eliminar en los octavos de final nada más y nada menos que al Inter Miami en una eliminatoria muy igualada donde el gol de visitante fue determinante al empatar (0-0) en casa y terminar (1-1) como visitante.

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Por otro lado, el América hizo lo propio en la instancia anterior ante Philadelphia con un global de (2-1). Mientras que en el torneo local lucha por asegurar un lugar en la Liguilla.

LAFC vs. Cruz Azul: cómo llegan a los cuartos de final de Concachampions

LAFC viene de eliminar en los octavos de final a la Liga Deportiva Alajuelense en su cancha con un gol de David Martínez que terminó decidiendo la serie (3-2) para los representantes de la MLS.

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Mientras que Cruz Azul hizo lo propio ante Monterrey eliminando a los Rayados por un global de (4-3). Mientras que en el torneo local La Máquina Celeste ya camina hacia la Liguilla.