Xelajú confirma malas noticias al quedarse sin otra de sus figuras

Xelajú MC finalmente hay un respiro. El club altense confirmó el diagnóstico médico del guardameta uruguayo Rubén Darío Silva, quien encendió las alarmas el pasado miércoles en el duelo frente a Deportivo Malacateco, tras sufrir una aparatosa lesión en la rodilla derecha que hizo temer lo peor.

Luego de los exámenes correspondientes, el parte médico reveló que el arquero presenta una contusión tibial medial y un esguince grado uno del ligamento colateral medial en la rodilla afectada. Afortunadamente, los estudios descartaron una lesión de mayor gravedad, algo que preocupaba por la forma en que se produjo la jugada.

Aunque el tiempo exacto de recuperación no está completamente definido, se estima que Silva necesitará entre 12 y 15 días para volver a los terrenos de juego. Sin embargo, su regreso dependerá de la evolución clínica y de los controles médicos constantes a los que será sometido en las próximas semanas.

En el cuerpo técnico había inquietud, ya que por un momento se temió una lesión estructural más severa, considerando las muestras de dolor del charrúa y la mecánica del impacto. Perder al guardameta titular por un periodo prolongado habría significado un golpe sensible en la planificación del equipo.

Pese a la baja momentánea, en el campamento quetzalteco prevalece el optimismo. El diagnóstico permite pensar en una recuperación relativamente rápida, lo que da margen para que el portero retome su puesto en la fase media del campeonato.

De cumplirse los plazos estimados, Rubén Darío Silva podría reaparecer en la jornada 12 o 13, cuando los chivos visiten a Aurora y posteriormente reciban a Antigua GFC, compromisos clave en las aspiraciones del cuadro altense dentro del torneo.