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Comunicaciones lanza dardo a Municipal en la presentación de su nuevo fichaje para el Clausura 2026

Los cremas aprovecharon para dejarle un mensaje a los rojos.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Los cremas no dejaron la oportunidad de dejar un mensaje
© ComunicacionesLos cremas no dejaron la oportunidad de dejar un mensaje

Comunicaciones hizo oficial este martes la incorporación del delantero Agustín Vuletich, quien llega como refuerzo para el Torneo Clausura 2026. El anuncio se realizó a través de los canales oficiales del club, confirmando un movimiento que ya era esperado en el entorno albo.

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El fichaje responde a una necesidad clara: mejorar el rendimiento ofensivo y cumplir con los objetivos trazados en la temporada. Comunicaciones busca alejarse de los puestos de descenso y, al mismo tiempo, meterse en la pelea por el título, en una campaña que ha sido irregular para los cremas.

Agustín Vuletich cuenta con una amplia trayectoria internacional. Ha militado en equipos como Águilas Doradas, Deportivo Cali y Independiente Medellín, además de su paso por el fútbol europeo con el Arouca y su experiencia en México con Tiburones Rojos de Veracruz, lo que lo convierte en un atacante con recorrido y experiencia.

Refuerzo con mensaje para Municipal

El club ya presentó la documentación oficial ante la Liga Nacional de Guatemala, por lo que se espera que en cuestión de horas el delantero quede habilitado para debutar. Todo apunta a que podría tener sus primeros minutos este viernes frente a Aurora FC.

Además del anuncio, Comunicaciones aprovechó para lanzar un mensaje provocador en redes sociales, recordando sus logros recientes, incluyendo el título de liga y la Liga Concacaf 2021, reafirmando su identidad como “el más grande”, en clara alusión a su rival histórico.

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Con la llegada de Vuletich, el equipo dirigido por Marco Antonio Figueroa busca encarar con mayor solidez la recta final del torneo. El objetivo es claro: dejar atrás una temporada complicada, asegurar la permanencia y competir con fuerza por el campeonato, devolviendo la ilusión a su afición.

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En Síntesis

  • Comunicaciones presentó hoy al delantero argentino Agustín Vuletich.
  • Los cremas usaron sus redes sociales para presentar a Vuletich y presumieron sus últimos trofeos.
  • El equipo albo aprovechó para dejar la frase del “más grande de Guatemala” a pocos días del Clásico ante Municipal.
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