Alexis Gamboa aparece tras su lesión con un mensaje que pone en vilo a Alajuelense: “Sanarás y volverás”

La situación de Alexis Gamboa tiene en vilo a Liga Deportiva Alajuelense. El zaguero se lesionó al minuto 12 del partido de vuelta contra Los Angeles FC, cuando intentó rechazar un centro dentro del área rojinegra y sintió un jalonazo que lo sacó de la cancha.

Por entonces, el equipo atravesaba un gran momento anímico tras el gol de Santiago van der Putten. Sin embargo, su mejor central se terminó marchando en camilla, entre lágrimas y sembrando preocupación en el liguismo de cara a la recta final del Torneo Clausura 2026.

ver también Todo Alajuelense en vilo por la lesión de Alexis Gamboa que puede dejarlo fuera por tiempo indeterminado: “No pinta bien”

El mensaje de Alexis Gamboa en medio de la incertidumbre

A través de una historia en su perfil oficial de Instagram, Gamboa compartió un mensaje de fortaleza para sí mismo y para Alajuelense con una imponente foto de un león, que contiene un versículo de la Biblia: “Dios te dice: sanarás y volverás cien veces más fuerte”.

(Foto: captura de Instagram)

Según dio a conocer La Nación, “todavía no hay un parte médico sobre qué tiene el futbolista rojinegro. Según indicó la oficina de prensa de la Liga, se está a la espera de que al futbolista le practiquen unos exámenes“.

Lo que sí es un hecho es que el zaguero central de 26 años no será de la partida este sábado, cuando el equipo de Óscar Ramírez visite a Herediano desde las 8:00 p.m. en un vibrante clásico correspondiente a la jornada 13 que impactará en la parte alta de la tabla.

Publicidad

Publicidad

En síntesis