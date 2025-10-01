Comunicaciones sorprende al confirmar la razón por la que volvió a contratar a Iván Franco Sopegno

Comunicaciones ya no tuvo paciencia tras su mal momento en el Torneo Apertura 2025, al dar a conocer que el mexicano Roberto Hernández no seguiría en el club y su lugar sería ocupado por Iván Franco Sopegno, quien cumplirá su séptima etapa con el equipo y los cremas se encargaron de dar a conocer el motivo de su decisión en un comunicado.

¿La razón por la que Comunicaciones contrató a Iván Franco Sopegno?

“Iván Franco Sopegno asumirá la dirección técnica del plantel mayor en esta etapa, quien es ampliamente reconocido en el ámbito del futbol nacional, siendo uno de los entrenadores más ganadores en la historia de Comunicaciones, un palmarés que incluye cinco títulos de Liga, tres de ellos como parte del histórico Hexacampeonato”

“Respaldado por su experiencia, trayectoria y conocimiento en Comunicaciones, confiamos en que su liderazgo será determinante para encaminar al equipo en la dirección que esta institución requiere”

El paso de Iván Franco Sopegno en Comunicaciones

Las etapas de Sopegno en el club reflejan una carrera de altibajos pero con logros significativos. En 2010 y 2011 logró un bicampeonato histórico, incluyendo una goleada 6-0 a Municipal en una final inolvidable.

Posteriormente, en 2013-2014 alcanzó la cúspide con un tricampeonato y el tetracampeonato frente a los escarlatas, este último siendo vital para lograr el hexacampeonato del club que completó Willy Olivera con un bicampeonato.

Aunque en sus más recientes etapas los resultados fueron más discretos, siempre mantuvo al equipo competitivo, incluso asegurando un regreso a la Concacaf tras varios años de ausencia.