El primer refuerzo de Iván Franco Sopegno: Comunicaciones se asegura el regreso de un campeón tras la salida de Roberto Hernández

Comunicaciones despidió a Roberto Hernández, quien asumió como entrenador para inicios de la corriente temporada. Los malos resultados, lo lejos que está el club de participaciones internacionales y la cercanía con el descenso impactaron.

Su lugar ya está cubierto. Tan rápido movió sus fichas la dirigencia blanca que, en el mismo comunicado, presentó a Iván Franco Sopegno como el nuevo director técnico del primer equipo. El escrito fue publicado a través de las redes sociales.

“A partir del día de hoy, el profesor Roberto Hernández Ayala deja de formar parte de la institución como director técnico del primer equipo. Iván Franco Sopegno asumirá la dirección técnica del plantel en esta nueva etapa”, explicó el posteo.

Su primer refuerzo será Darío Corrales, quien ya es conocido entre Los Cremas porque acompañó a Willy Coito en el éxito de un torneo nacional. También se hizo con la Liga de Concacaf, por lo que genera un gran recuerdo en la afición.

Comunicaciones presentaría a otro refuerzo muy esperado por todos los aficionados

Comunicaciones ya tiene en su plantilla, y los fanáticos enloquecen. Se confirmó la llegada más esperada para este equipo, en medio de un momento sumamente sensible en Guatemala. Los alienta a salir de las complicaciones de la temporada.

Los Cremas vienen de cortar su pequeña racha positiva de dos triunfos seguidos con una derrota por la mínima ante Mictlán. Dimes y diretes volvieron a encerrar a todo el plantel, que quedó en la décima posición del Torneo Apertura 2025.

Según informó el influencer @BJOLIVIA a través de sus redes sociales, el equipo cuenta con nueva indumentaria. No cambiará el modelo principal, sino que habrá tercera camisola. La misma es de color crema, con todos los detalles en granate.

